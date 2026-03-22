Mensaje del sector maquila al Gobierno: Más impuestos no es el camino, sino la productividad y reducción de gasto público

La Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap) renovó sus autoridades recientemente y otorgó la presidencia a Jorge Bunchicoff, quien en entrevista con ABC compartió la hoja de ruta del gremio maquilador en este nuevo periodo.

Bunchicoff mencionó que su prioridad al frente de Cemap es consolidar “lo que funciona y corregir lo que nos frena”. En el corto plazo, señaló que desde el gremio desean más agilidad operativa, menos burocracia y una agenda clara de competitividad: logística, talento y previsibilidad. “La maquila necesita velocidad para acompañar la demanda global”, resumió.

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Maquila paraguaya: “Un momento sólido, pero ya no alcanza”

En esa línea, sostuvo que el sector maquilador está en un momento sólido, con crecimiento sostenido y cada vez más relevancia en la economía. Pero también resaltó que se encuentra en una etapa donde ya no alcanza con lo que hicieron bien hasta ahora, por lo que hay que dar un salto de calidad.

Esto se debe a que en el 2025, los envíos de la maquila paraguaya para el comercio internacional sumaron US$ 1.309 millones, superando las cifras logradas en años anteriores. Además, eso se tradujo en más empleo, con un incremento interanual del 18%, registrando 35.357 puestos de trabajo, de los cuales fueron 5.401 nuevos empleos respecto a 2024, según datos del Viceministro de Industria, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

“Es un logro importante, pero sostenerlo-sobre los US$ 1.309 millones logrados en envíos en 2025- depende de nuestra capacidad de adaptarnos. Lo que está sucediendo en el mundo podría impactar en suba de precios y en inestabilidad, pero si eso no sucede creo que vamos a sostenerlo”, manifestó el nuevo titular del gremio.

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Qué atrae y qué frena a los inversores

En lo que refiere a los factores que están atrayendo hoy inversiones maquiladoras al país, manifestó que Paraguay ofrece estabilidad, costos competitivos y energía limpia, que en actualidad son un conjunto diferencial clave. Además, lo que más valoran los inversores es la posibilidad de operar con previsibilidad.

Al respecto, detalló que los obstáculos que frenan la llegada de nuevas empresas a nuestro país son las cuestiones logísticas, tiempos operativos y algunos niveles de burocracia “que todavía restan competitividad”. Afirmó que si bien son problemas estructurales afectan la decisión final de invertir.

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El conocimiento, un factor clave

Otro punto abordado por el gremialista es el desafío de la capacitación de mano de obra en el rubro. Sostuvo que se necesita talento más especializado y alineado a procesos industriales modernos, debido a que existe una oportunidad enorme de trabajo conjunto entre sectores público y privado.

“El paso siguiente es integrar más conocimiento en los procesos. No se trata solo de producir, sino de diseñar, desarrollar y sofisticar la oferta. Eso eleva el valor y nos posiciona mejor en la cadena global”, alegó.

El industrial añadió que existe mucho potencial en servicios industriales, tecnología aplicada a la producción y procesos más complejos y que Paraguay puede crecer hacia una maquila más inteligente, no solo más grande.

Depender solo de mercados del Mercosur: ¿Es un riesgo?

Por otro lado, se refirió a los mercados a los que accede la maquila local. Países como Brasil y Argentina concentran cerca del 80% de los envíos de las industrias maquiladoras nacionales. Al respecto, dijo que el Mercosur es el mercado natural de Paraguay, pero claramente "hay un riesgo" (depender tanto de países del bloque sudamericano).

“Los dos principales países de la región (Argentina y Brasil) demostraron que pueden atravesar crisis políticas y económicas. El Gobierno puede jugar un rol clave abriendo vínculos con otros destinos, como Estados Unidos, donde existe una relación muy favorable para Paraguay”, acotó.

No obstante, subrayó que eso no alcanza por sí solo, debido a que las empresas también tienen que hacer su parte. “Desarrollando productos y servicios con mayor valor agregado y valor percibido. El sector privado tiene que ser sólido y sostenible para poder competir en otros mercados”, manifestó.

Agregó que un cambio de economía en los países vecinos mencionados tiene un impacto directo, al ser nuestros principales socios comerciales, por lo que cualquier desaceleración o inestabilidad se siente rápidamente, por eso reiteró que es clave diversificar.

La “Economía de guerra”: Ordenar variables macroecómicas sin afectar a sector productivos

Por otro lado, el titular de la Cemap analizó la estrategia de “economía de guerra” anunciada por el Ejecutivo. Sostuvo que entienden desde el gremio el contexto y la necesidad de ordenar variables macroeconómicas. Sin embargo, reconoció que es clave que cualquier medida preserve la competitividad del sector productivo.

“La industria necesita estabilidad y reglas claras para seguir creciendo. Soy optimista con esto ya que es claro que la captación de inversiones es una prioridad para este Gobierno”, apuntó.

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“Paraguay no crece cuando se encarece el costo de producir”

A su vez, se refirió a la suba de impuestos planteada en el Parlamento para hacer frente al déficit fiscal. Si bien el Ejecutivo descartó dicha posibilidad, Bunchicoff cree que el camino no es aumentar la carga impositiva, sino hacer más eficiente el gasto público y ampliar la base productiva.

“Paraguay crece cuando genera más actividad, no cuando encarece el costo de producir”, concluyó al respecto.