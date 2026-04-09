Conocé las líneas de transporte con las que podrás hacer trasbordo desde mañana

A partir de mañana los pasajeros de las empresas Ñandutí S.A. y 3 de Febrero S.A. podrán completar su viaje utilizando hasta tres buses.

Esto se puede realizar mediante trasbordos entre las líneas 165-27 y 454, en el marco del plan de integración impulsado por el Viceministerio de Transporte (VMT).

Aseguran que con estas determinaciones, buscan aliviar el bolsillo de los ciudadanos, ya que este esquema permite avanzar hacia una red integrada, facilitando los viajes, reduciendo costos y mejorando la efectividad del servicio en el área metropolitana.

Indican que a través de la integración tarifaria, los usuarios pueden utilizar más de una línea en un mismo trayecto, accediendo a beneficios en el costo del pasaje dentro de un tiempo determinado.

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¿Cómo funciona el trasbordo?

Las operaciones integradas entre Ñandutí S.A. y 3 de Febrero S.A. permiten completar un mismo viaje utilizando hasta tres buses dentro de una ventana de 120 minutos.

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El usuario abona el primer pasaje en su totalidad, accede a un segundo viaje gratuito y a un 50% de descuento en el tercero, con la posibilidad de utilizar este beneficio hasta dos veces al día.

Dentro de este sistema, Ñandutí S.A. incorpora los servicios de la línea 27 en su recorrido Capiatá–Republicano.

Mientras que por parte de la línea 165, los tramos abarcan Cañadita, Conavi kilómetro 25, Hugua Potî, ruta PY02, MSP, Hospital Nacional de Itauguá, Itá MRA, Ñu Po’i, Mbokajaty Norte, Yvyraty y el centro de Itauguá. Por su parte, la empresa 3 de Febrero S.A. opera la línea 454 en sus trayectos Itá–Lambaré (Súper 6), Itá–Lambaré (Canal 13) e Itá–Mariano Roque Alonso.

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Otros trasbordos vigentes

Recuerdan que la empresa Ñandutí S.A. ya cuenta con experiencia en este esquema de transbordo, a partir de su implementación conjunta con La Sanlorenzana S.A. de Transporte y Turismo.

En este caso, se encuentran habilitados el ramal Lucerito de la línea 45 y el ramal D de la línea 56, además de los servicios de la línea 45 en sus ramales Sinalco, Lucerito y Tayazuapé; las variantes de la línea 50 correspondientes a Cía. 7 y Cía. 8; y los ramales de la línea 56, que incluyen Mita’i (ramales A y B), San José (ramal C), Laurelty (ramal D) y Lérida.

Asimismo, el sistema de transbordo se encuentra operativo entre las empresas Magno S.A. y San Isidro S.R.L., permitiendo a los usuarios combinar hasta tres buses dentro de una ventana de 120 minutos, abonando únicamente el primer pasaje y con posibilidad de utilizar este beneficio hasta dos veces al día.

Dentro de este esquema, Magno S.A. integra los servicios de la línea 29 por Anahí, Thompson y Kennedy, y la línea 12 en sus diferentes variantes (Circular CIE, Molino, IPVU, Florida, Sinalco e Integración Molino), además de los ramales de la línea 43, que alcanzan zonas como Km 26 Toledo, compañías 8 y 9, Campo Verde, Km 23 Villa y Toledo Cañada.

Por su parte, San Isidro S.R.L. cuenta con los itinerarios de la línea 85 Ypané–IPS, las variantes de la línea 51 (Autopista, Caacupemí e Identificaciones) y los ramales de la línea 48 por Artigas–Ypatí, Artigas–Veracruz y Maka’i.