Transportistas ya recibieron dinero, pero regulada persiste: “Es un dolor de cabeza y uno viaja como puede”

A través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Gobierno desembolsó ayer más de US$ 3,8 millones para el pago del subsidio al transporte público correspondiente al operativo de febrero de 2026.

Sin embargo, los usuarios siguen denunciando un servicio deficiente, con largas esperas en paradas y terminales.

“El servicio es pésimo y a estas horas, donde la gran mayoría de las personas salen para ir a sus trabajos, los ómnibus van llenos y uno viaja como puede”, indicó Víctor Cáceres, una de las personas que aguardaban por un bus sobre la avenida Artigas.

Otro ciudadano señaló que al depender del transporte público se sufre mucho, inclusive desde la precariedad de las paradas. “En días de lluvias uno debe resguardarse donde puede, porque hay pocos lugares para cubrirse. Y a eso se suma que el servicio de transporte deja mucho que desear”.

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“El transporte público es un dolor de cabeza. Yo suelo esperar mucho tiempo y cuando viene está lleno. Tengo que ir colgada o esperar otro, lo que significa volver a esperar mucho tiempo. Yo vivo en Zeballos Cue y tengo que llegar a mi trabajo en Sajonia y por lo general tardo dos horas”, expresó la señora Ana.

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“Lastimosamente, ya estamos acostumbrados a las reguladas y por eso salimos mucho más temprano de nuestras casas para esperar los ómnibus y tratar de llegar a tiempo a nuestros trabajos", apuntó la señora Cecilia.

Para finalizar, remató: “Viajar en estos buses es una verdadera tortura, porque nos terminamos yendo como vacas. Es una vergüenza”.