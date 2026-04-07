Tras traumático paro de buses, Gobierno desembolsó casi US$ 7 millones mientras persiste quejas por pésimo servicio

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), desembolsó hoy más de US$ 3,8 millones para el pago del subsidio al transporte público correspondiente al operativo de febrero de 2026.

Según informó la citada cartera, este pago se suma a los US$ 3,1 millones transferidos la semana pasada como compensación, alcanzando un total de US$ 6,9 millones.

“Con estos desembolsos, el Ejecutivo cumple lo acordado el pasado 29 de marzo con los gremios empresariales del transporte, con el objetivo de garantizar la prestación del servicio a la población", destacó la institución.

Sin embargo, los usuarios siguen denunciando un servicio deficiente, con largas esperas en paradas y terminales. Asimismo, los usuarios no recibieron ninguna compensación por las pérdidas sufridas durante el paro. Muchos denunciaron haber perdido tiempo y dinero en trasbordos, retrasos y jornadas interrumpidas, mientras los pagos a los transportistas se realizaron de manera inmediata.

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Acuerdo para no controlar las reguladas

Además de los pagos millonarios, el Gobierno cedió a la exigencia de los transportistas y postergó la aplicación de controles y sanciones contemplados en la resolución N° 120 del Viceministerio de Transporte (VMT), herramienta que buscaba frenar las “reguladas” que afectan a miles de usuarios diariamente.

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La decisión forma parte del acuerdo alcanzado con los gremios para levantar el paro de buses que afectó duramente a los pasajeros durante el fin de semana.

La resolución N° 120 introduce un sistema de monitoreo mediante GPS, análisis de datos y validaciones georreferenciadas, diseñado para verificar en tiempo real si las empresas cumplen con la cantidad de unidades y frecuencias establecidas. Toda la tecnología ya fue desarrollada por el VMT.

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No obstante, su aplicación con sanciones —el eje para ordenar el servicio— queda suspendida sin fecha de inicio, tal como exigieron los transportistas. La postergación se mantendrá hasta que las unidades funcionales sean licitadas dentro de la reforma del transporte público.

Tampoco nada se sabe del sumario abierto a las 28 empresas que se sumaron al paro.