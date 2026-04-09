Itaipú: gastos socioambientales subieron 39,2% en 2025 y llegaron a US$ 1.213 millones

Los estados financieros de Itaipú Binacional correspondientes al ejercicio 2025 confirman una inversión total en este rubro de US$ 1.213,9 millones, una cifra significativamente superior a los US$ 871.946.000 registrados en 2024.

En el balance se recuerda que en 2003, Itaipú cambió la misión de la empresa, incorporando la responsabilidad social y ambiental entre sus objetivos estratégicos de forma permanente, además de la generación de energía eléctrica. “Posteriormente, dicha modificación fue ratificada mediante las Notas Reversales n.º 228/05 de la Embajada de Brasil en Asunción y n.º 1/05 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, ambas de fecha 31 de marzo de 2005″, reconoce.

Sin embargo, el año pasado, en el Congreso del Brasil, advirtieron que las Notas Reversales no fueron aprobadas por los parlamentos de los países socios, y por tanto son ilegales.

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¿En qué se gastó?

El “apoyo” a los sistemas eléctricos nacionales se mantiene como el rubro de mayor peso financiero. Durante 2025, fue destinado al sistema eléctrico brasileño un total de 306,5 millones de dólares, mientras que las transferencias a la ANDE en Paraguay para el fortalecimiento del sector alcanzaron los 123,2 millones de dólares.

Ambos rubros experimentaron aumentos moderados en comparación con los 301 millones y 117,7 millones registrados respectivamente el año anterior, buscando minimizar el impacto tarifario en ambas márgenes, aclara el documento, según indica el documento.

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Para Sustentabilidad social y regional fueron destinados US$ 120,9 millones en 2025 frente a a US$ 53,3 millones en 2024. Según se explica en el documento, este programa abarca acciones orientadas al apoyo institucional de la Entidad, dirigidas a promover el desarrollo socioeconómico de las comunidades desfavorecidas en la región de afluencia para la Itaipú.

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Indica que las transferencias más relevantes durante este periodo incluyen: convenios de apoyo financiero para la Fundación Itaiguapy, con el objetivo de subsidiar servicios para usuarios del Sistema Único de Salud (SUS) en la triple frontera; la asignación de recursos para la construcción del puente carretero internacional sobre el río Paraguay, que conectará las ciudades de Carmelo Peralta, Paraguay, y Porto Murtinho, Brasil; y el desarrollo del proyecto «Más IDEB en Municipios Fronterizos», destinado a fortalecer el sistema educativo de los 16 municipios linderos al lago de Itaipú.

En el ámbito de la infraestructura, la inversión en caminos regionales para todo tiempo se duplicó, pasando de 20,9 millones en 2024 a US$ 50,9 millones en 2025. No se detalla si se trata de un gasto en Paraguay o en Brasil.

Además, se observa la incorporación del Plan 1000 para el fortalecimiento de la infraestructura vial en Paraguay, que contó con una asignación de 47,5 millones de dólares en su primer año.

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El apoyo a organismos gubernamentales brasileños también creció significativamente hasta los 141,4 millones de dólares, impulsado por convenios para obras de infraestructura y gestión ambiental en Belém de Pará, de cara a la realización del COP30.

El apoyo a organismos gubernamentales de Paraguay en cambio, aunque aumentó, fue menor al recibido por el Brasil, ya que solo llegó a US$ 64,6 millones. En 2024, el monto para este rubro fue US$ 39,2 millones.

La educación y la sostenibilidad social fueron los sectores con los crecimientos más agresivos. El apoyo a la educación pasó de 25,6 millones en 2024 a US$ 72,6 millones en 2025.

Por su parte, el rubro de sostenibilidad de segmentos vulnerables dio un salto exponencial, pasando de apenas 172 mil dólares en 2024 a más de 64,1 millones de dólares en 2025. En contraste, el rubro de salud en la frontera fue uno de los pocos que registró una baja, descendiendo de 64,2 millones a 27,6 millones de dólares en el último periodo.

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Otros proyectos que marcaron la agenda financiera del año incluyen la inversión en biodiversidad, que subió a 40,7 millones de dólares, y el apoyo a la infraestructura para el desarrollo económico territorial, que alcanzó los 37,7 millones.

El programa Itaipú, más que energía también mostró una expansión masiva al pasar de 334 mil dólares a US$ 32,5 millones.

El documento también detalla el apoyo a la implantación de la UNILA (Universidad Federal de Integración Latinoamericana) con US$ 39,6 millones. Asimismo, para Educación en Sustentabilidad fueron US$ 10 millones.

Finalmente, indica que US$ 33,3 millones fueron a “otros gastos socioambientales”. En total, Itaipú inyectó 341,9 millones de dólares adicionales a la economía regional en comparación con el periodo anterior, según el balance 2025.