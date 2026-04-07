Endeudamiento con tarjeta avanza y aumentó 30,64% a febrero

E l endeudamiento con tarjetas y de la cartera de consumo vienen creciendo un ritmo muy acelerado, en comparación al promedio del total de préstamos del sistema bancario, según se puede apreciar en el Informe de Indicadores Financieros que el Banco Central del Paraguay (BCP) presentó esta mañana.

Según los datos presentados, al mes de febrero pasado, el saldo global financiado con tarjetas de crédito por los bancos llegó a G. 6,61 billones, que representa un salto del 30,64% al monto que llegaba en febrero del año 2025 (G. 5,0 billones). Si bien los usuarios aprovechan los ganchos de promociones y reintegros para realizar compras con dicho instrumento, preocupa el nivel acelerado de endeudamiento, sobre todo para niveles de menores ingresos, ya que muchos de ellos no alcanzan cubrir el costo de vida, por lo que terminan endeudándose.

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Líneas de menor ingreso son las que más crecen

Al desagregar por niveles de deuda, se observa que las líneas de crédito de hasta G. 3.000.000 registran un aumento anual del 50,20% en la cartera que llegó a G. 1,42 billones hasta febrero del presente año. Este nivel agrupa normalmente a los usuarios de menores ingresos, incluso por debajo del salario mínimo y es justamente el segmento que registra mayor incremento en los niveles de deuda. Según los datos del Banco Central, este segmento registra una tasa de morosidad del 6,9%, uno de los más altos. El crecimiento repentino en el segmento de tarjetas apunta en parte a iniciativas de las entidades bancarias y aperturas de nuevas cuentas.

Por otra parte, el grupo con líneas de crédito de entre G. 3 y G 5 millones, alcanzó en su cartera un total de G. 824.044millones, con 19,81% de aumento respecto al año pasado y una tasa de morosidad del 7,9%, de acuerdo con los registros oficiales. En cuanto a las líneas superiores a G. 10 millones, registró un saldo global de G. 3,28billones, con un aumento del 29,85%. No obstante, este segmento registra el nivel de mora más bajo en comparación a los demás, del 3,1% a febrero último.

De acuerdo con los datos del informe financiero, el endeudamiento con tarjetas viene creciendo muy por encima del promedio del crédito general en moneda nacional que creció 6,68% en el mismo mes. La cartera global de créditos a febrero último fue de G. 189 billones.

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Consumo también repuntó fuerte

Según los datos oficiales, la cartera de consumo también pegó un salto importante, registrándose en febrero de este año un aumento del 22,7% interanual con una cartera de G. 36,7 billones. Con esta cifra record para el segmento de consumo ha logrado consolidarse como el rubro más importante en término de valores para el sistema financiero por el volumen de cartera que maneja.

No obstante, la cartera de consumo representa un mayor riesgo para las intermediarias, y de hecho se mantiene en el segmento con mayor tasa de atraso en pagos o de mora, por encima del 5%.

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Tasas para tarjeteo aumentaron

En febrero del presente año, la tasa de interés activa promedio que cobraron los bancos y las empresas financieras por préstamos en moneda nacional al público se situó en 16,33%, lo que representó una breve disminución con respecto al mes anterior, pero aún por encima de lo que registraba en febrero del año pasado de 14%. La mayoría de los rubros registró disminuciones en sus tasas en línea con la rebaja de la tasa de política monetaria del BCP, a excepción de la tasa interés para tarjetas de crédito que mantienen una línea ascendente. No obstante, el mayor costo financiero del instrumento, no frena su uso.

Los bancos cobraron en promedio una tasa del 19,97% por el uso de la tarjeta para financiamiento, que es un porcentaje superior al 18,40% que cobraron en enero y también superior al 16,58 % que estaba vigente en febrero del año pasado.