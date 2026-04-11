Más de 800.000 cotizantes en el IPS en 2026: el empleo formal crece desde 2022

El comportamiento de la serie entre 2022 y 2026 muestra una tendencia sostenida al alza en la cantidad de trabajadores cotizantes al IPS. En enero, el número pasa de 630.757 en 2022 a 801.430 en 2026, lo que implica un incremento acumulado cercano al 27%.

Este crecimiento no solo refleja una expansión del empleo formal, sino también una mayor incorporación de trabajadores al sistema de seguridad social. La dinámica se repite en febrero, con un aumento de 672.500 a 819.220 en el mismo periodo, lo que confirma un patrón consistente al inicio de cada año.

A lo largo de 2023 y 2024 se observa una trayectoria ascendente mes a mes, con variaciones moderadas pero constantes. En 2023, el nivel pasa de 689.819 en enero a 726.656 en noviembre, con un leve ajuste en diciembre.

En 2024, la serie mantiene esa lógica y supera en todos los meses los valores del año anterior, comportamiento que sugiere una recuperación progresiva del empleo formal, en línea con un contexto económico más favorable y posiblemente con mejoras en los mecanismos de control y registro laboral.

El año 2025 marca un punto relevante, con niveles que superan de forma sistemática los 750.000 cotizantes desde enero.

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El máximo se alcanza en octubre con 818.761, lo que evidencia un fortalecimiento del mercado laboral formal. Sin embargo, hacia noviembre y diciembre se observa una leve corrección, con cifras de 816.652 y 801.982 respectivamente. Este patrón estacional podría estar asociado a ajustes en contratos temporales o dinámicas propias del cierre de año en ciertos sectores.

El inicio de 2026 presenta un salto adicional, con enero y febrero ubicándose por encima de 800.000 cotizantes. Este nivel constituye el más alto de toda la serie disponible, lo que podría interpretarse de manera positiva.

En términos estructurales, el crecimiento observado sugiere avances en la cobertura del sistema de seguridad social. Sin embargo, el ritmo de expansión también debe analizarse en relación con el crecimiento de la población ocupada total. Un aumento en cotizantes no necesariamente implica una reducción proporcional de la informalidad si el empleo total crece a mayor velocidad.

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Finalmente, la evolución positiva podría estar vinculada a políticas de fiscalización, incentivos a la formalización y un entorno económico que favorece la generación de empleo registrado.

El desafío radica en sostener esta tendencia y ampliar la cobertura hacia sectores históricamente excluidos, lo que permitiría fortalecer el sistema de protección social y mejorar las condiciones laborales en el país.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones