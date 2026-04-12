¿Cómo afecta la caída del dólar a la recaudación y al crecimiento previsto?

Este domingo, el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orue, explicó que la baja del tipo de cambio genera un impacto directo en la recaudación aduanera, que actualmente muestra cifras negativas. Indicó que las proyecciones iniciales se realizaron con un dólar más alto que el actual, lo que obliga a revisar estimaciones.

En ese sentido, consideró necesario avanzar en reprogramaciones presupuestarias junto con el Ministerio de Economía para corregir el desfasaje y equilibrar las cuentas públicas.

No obstante, aclaró que el comportamiento del tipo de cambio responde a múltiples factores, entre ellos el ingreso de divisas por exportaciones —como productos farmacéuticos hacia Brasil— y la llegada de inversiones extranjeras, lo que contribuye a la fortaleza del guaraní.

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Abril, mes clave por impuesto a la renta empresarial

Orue destacó que abril será un mes determinante para la recaudación debido al vencimiento del impuesto a la renta empresarial (IRE), uno de los tributos de mayor peso, solo superado por el IVA.

Actualmente, señaló, se observa un escenario mixto: resultados positivos en impuestos internos, impulsados por el IRE, y negativos en aduanas debido al tipo de cambio.

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Pese a este contexto, el titular de la DNI proyectó que la recaudación cerrará el año con un crecimiento del 8%, lo que representaría entre US$ 450 millones y US$ 500 millones adicionales en 2026.

Incertidumbre internacional condiciona perspectivas

El titular tributario advirtió que el escenario internacional introduce un alto grado de incertidumbre, especialmente por conflictos en Medio Oriente, que pueden incidir en los precios del petróleo y, por ende, en los costos de importación y el tipo de cambio.

“Vamos a ver cómo se comporta en los próximos meses”, indicó, al tiempo de remarcar que la evolución del dólar será clave para sostener las proyecciones.

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Deuda con proveedores, una “crisis coyuntural”

En otro punto, Orue calificó como “coyuntural” la situación de las deudas del Estado con empresas constructoras y farmacéuticas, y subrayó la necesidad de una planificación eficiente para su cancelación.

Explicó que el pago a proveedores tendrá un efecto de retorno en la recaudación, ya que generará distribución de utilidades y retenciones impositivas que volverán a las arcas públicas.

En ese contexto, destacó el trabajo coordinado con el Ministerio de Economía para diseñar mecanismos que permitan cumplir con las obligaciones sin comprometer el equilibrio fiscal.