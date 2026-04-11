Nuevo titular del MEF se reunió con constructoras y prometió avanzar con cronograma de pagos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con su nuevo titular, Óscar Lovera, retomó conversaciones con representantes del sector de la construcción para elaborar un cronograma que permita saldar compromisos pendientes del Estado, cuya magnitud rondaría los US$ 350 millones, según la información difundida tras el encuentro que se realizó este sábado en el local del MEF, donde también participó la ministra Claudia Centurión, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La crisis financiera en el sector de la construcción se agrava por la falta de pagos del Estado, que acumula unos US$ 200 millones en certificados impagos y cerca de US$ 110 millones en intereses por atrasos en los desembolsos. Como consecuencia, al menos seis empresas ya recurrieron a la convocatoria de acreedores y actualmente suman 17 las obras públicas paralizadas.

En lo que respecta a la cesión de derecho es un camino que están viendo, de modo a que el sector financiero pueda adelantar los pagos a las contratistas a cambio de recibir intereses; y en ese sentido, las constructoras buscan que el Estado sea el que asuma dichas tasas. Pero como el pago de intereses no está en el presupuesto, se debe necesariamente plantear el tema a través de una ley.

De acuerdo con lo informado por el departamento de prensa del MEF tras esta reunión, el objetivo inmediato es construir una “hoja de ruta” que ordene los pagos y restituya previsibilidad para las empresas que esperan cobros atrasados.

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Avanzar con cronograma de pagos

El Gobierno planteó que avanzará “en el corto plazo” con un calendario de pagos para honrar la deuda acumulada con el sector. Sin embargo, hasta ahora hay un punto central que permanece sin aclararse: de qué manera el MEF cubrirá esos compromisos, ya que está atado al plan de convergencia, de volver al límite del déficit fiscal del presupuesto al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para este periodo.

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Lovera enfatizó la disposición oficial de sostener el diálogo con los gremios y encauzar un entendimiento con el sector. El Gobierno busca “construir soluciones responsables” que permitan cumplir obligaciones sin descuidar “la eficiencia en la gestión de los recursos públicos”, señalaron desde prensa.

A su vez, la ministra del MOPC, Claudia Centurión, situó la deuda como prioridad inmediata y planteó que el Gobierno busca transmitir tranquilidad sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos con las empresas.

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Mejorar ejecución para reactivar obras

A la vez, indicó que otro de los puntos conversados se basaron en la necesidad de mejorar la ejecución presupuestaria del MOPC en los próximos meses para reactivar obras.

Según detalló Centurión, la reactivación es clave ya que permitirá en primer término generación de empleo y beneficios para la ciudadanía derivados del avance de proyectos de infraestructura.

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Durante la reunión también se incluyó el análisis de la proyección de ejecución presupuestaria del MOPC para el corto plazo, como parte del esfuerzo por ordenar el flujo de pagos y reencender el ritmo de las obras, según informaron desde el departamento de comunicaciones del MEF.