Para Fitch, los beneficios de la reforma de la Caja Fiscal son limitados y advierte de riesgos para consolidar las finanzas públicas

En un análisis realizado por los técnicos de la calificadora de riesgos Fitch Ratings, se hicieron eco de la reciente y polémica Ley de reforma del régimen de jubilaciones del sector público o Caja Fiscal promulgada el mes pasado, con vigencia automática. La citada calificadora señala que la forma en que fue aprobada esta reforma tendrá beneficios limitados, por lo que requerirá de ajustes adicionales en adelante.

Recordemos que hasta el momento, Fitch aún no ha otorgado el grado de inversión a Paraguay, pero se esperaba que esa decisión se concrete en el corto plazo. Moody´s fue la primera en otorgar al país la calificación de grado de inversión en el 2024, y Standard and Poor´s hizo lo propio en diciembre del 2025.

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Plan de reforma se suavizó significativamente

Según mencionaron en su informe técnico emitido en la fecha, la reforma de Caja Fiscal se suavizó significativamente en relación a la propuesta original del gobierno, que contemplaba una edad mínima de jubilación de 57 años y una menor contribución del gobierno del 3%, tras la oposición del Congreso y las protestas públicas. “Esto pone de relieve el reto institucional que supone reformar completamente la caja fiscal, a pesar del fuerte impulso reformista en otras áreas”, expresa el documento.

Cabe mencionar que las disposiciones claves de la reforma de la Caja incluyen: aporte estatal del 10%; aumento de las contribuciones de los empleados del 16% al 19% para sectores deficitarios; fijación de edades mínimas de jubilación de 53 años para maestros y jueces, y de 55 años para miembros de las fuerzas armadas y la policía; y un mínimo de 25 años de servicio para tener derecho a la pensión.

Según el informe de Fitch, el aumento del déficit de la Caja ha incrementado el desafío de alcanzar el límite del 1,5% del déficit del Gobierno Central establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal y en ese sentido, resaltan como principal beneficio de estos ajustes de la Caja Fiscal proviene del incremento de 3 puntos porcentuales en las contribuciones de los empleados.

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Frenará momentáneamente el déficit

Para la citada calificadora, las medidas aprobadas y promulgadas por Peña para el régimen de jubilaciones del sector público, ayudarán a frenar el aumento del déficit fiscal de la Caja, que alcanzó los US$ 380 millones (0,8% del PIB) el año pasado.

Las estimaciones del gobierno indican que se estabilizará en el 1,2% del PIB a partir de 2032, en comparación con el 1,6%, en un escenario sin reforma, aunque esto podría reflejar, según Fitch, principalmente la contribución estatal, lo que implica un menor beneficio para el saldo del Gobierno Central.

No obstante, para la citada calificadora, la reforma (con sus mínimos ajustes) sigue siendo coherente con la previsión que tienen sobre el déficit del gobierno central, que estiman disminuirá al 1,5% del PIB en este 2026, desde el 2% en 2025, y se mantendrá prácticamente sin cambios en 2027. “No obstante, advierten que las presiones fiscales están aumentando”

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Presión fiscal

Entre los riesgos enumerados por Fitch, se hacen eco la presión fiscal y el reto por mantener el equilibrio, esto en un contexto de incremento del gasto social por las pensiones y subsidios, que podría reducir aún más el gasto de capital o de inversiones, que ya ha sufrido un ajuste importante en los últimos años, cayendo al 1,6% del PIB en 2025 desde el 2,9% que representó en el 2022, refiere el informe de la calificadora.

Fitch menciona igualmente que es improbable que la reforma fiscal de la caja sea un catalizador por sí sola para una mejora de la calificación soberana, ya que solo aborda de forma limitada los desafíos estructurales que podrían dificultar el cumplimiento de las metas fiscales y que la mejora de la calificación dependerán de otros esfuerzos que permitan mantener el déficit fiscal bajo y sostenido. Por el momento, la calificación de Fitch se mantiene en BB+, a un peldaño del grado de inversión.