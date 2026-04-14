Indicador de ventas registró en febrero fuerte dinamismo en comercio y servicios

El Estimador de Cifras de Negocios (ECN), elaborado por el Banco Central del Paraguay es una medición que sintetiza la evolución de las ventas en sectores clave de la economía. Este indicador mostró que en febrero hubo una expansión interanual de 4,8%.

El ECN es un indicador de corto plazo que mide la actividad económica por el lado de la demanda en base a las ventas declaradas ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)

Según el reporte oficial del BCP, el desempeño interanual del ECN en febrero estuvo explicado “principalmente” por dinámicas favorables en ventas de servicios y en la actividad comercial, según el desglose sectorial incluido en el reporte. En sentido contrario, el sector manufacturero aportó una señal negativa al registrar un comportamiento adverso.

Entre todos los rubros se destacó las ventas en grandes tiendas y shoppings que registraron incremento del 15% en febrero, según los datos. Esto se debe principalmente al fuerte impulso de compras por parte de turistas, principalmente argentinos.

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Impulso del sector comercial

Dentro del sector servicios, el informe destaca resultados positivos en varias categorías, encabezadas por: transporte y almacenamiento, servicios a los hogares, servicios de información, servicios inmobiliarios y hoteles y restaurantes.

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El contrapartida, lo dieron los servicios a las empresas, mostraron resultados negativos en el período, operando como freno dentro de un conjunto mayormente expansivo.

En la actividad comercial, el ECN registró incrementos en varios rubros, entre ellos: las ventas de combustibles, venta y mantenimiento de vehículos, productos químico-farmacéuticos, productos alimenticios, grandes tiendas y prendas de vestir, productos para el equipamiento del hogar, ventas al por mayor de materias primas agrícolas, pecuarias y animales vivos, ventas al por mayor de fertilizantes y agroquímicos, ventas al por mayor de maquinarias y equipos.

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La excepción señalada por el reporte estuvo en el segmento de tecnologías, donde se observaron resultados negativos tanto en ventas al por menor como al por mayor.

El tercer gran componente del indicador, la manufactura, mostró un desempeño desfavorable en diversas líneas de producción. El ECN verificó caídas en las ventas de: carne, químicos, cueros y calzados, productos metálicos, otros alimentos

Al mismo tiempo, el informe consignó desempeños positivos en: aceites, azúcar, lácteos, productos de molinerías y panaderías, bebidas y tabacos, textiles y prendas de vestir, maderas y otros.