Conflicto en Medio Oriente dispara precios del petróleo y encarece el transporte local

La IEA señala que el impacto de la guerra sobre los precios fue inmediato con aumentos superiores al 60% tanto en el crudo Brent como en el gas natural en Europa durante marzo, reflejando la fuerte reacción de ambos mercados ante las disrupciones en la oferta energética.

La cotización del crudo Brent cerró la segunda semana de abril en 95,20 dólares por barril, un precio 47,4% superior al registrado en la misma semana del año anterior.

En el caso de los derivados, el organismo destaca que los precios del diésel y del combustible de aviación se duplicaron en Asia.

Este comportamiento responde a una fuerte contracción de la oferta, dado que los flujos a través del estrecho de Ormuz pasaron de aproximadamente 20 millones de barriles diarios a niveles mínimos, lo que llevó a los países del Golfo a recortar su producción en más de 11 millones de barriles diarios.

En cuanto al mercado del gas natural, la IEA advierte que la situación también es crítica. Las interrupciones redujeron el suministro de gas natural licuado desde Qatar y Emiratos Árabes Unidos en más de 300 millones de metros cúbicos diarios, equivalente a más de 2.000 millones de metros cúbicos por semana. Además, la paralización de la planta de Ras Laffan, el complejo de gas natural licuado (GNL) más grande del mundo ubicado en Qatar profundiza las restricciones de oferta.

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En este contexto, los precios en Asia aumentaron con fuerza para atraer cargamentos, lo que derivó en ajustes de la demanda, incluyendo racionamientos en algunos países.

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La IEA también subraya que el impacto trasciende al mercado energético. El estrecho de Ormuz concentra cerca del 25% del comercio marítimo mundial de petróleo y alrededor de una quinta parte del comercio global de GNL, con Asia como principal destino.

Asimismo, más del 30% del comercio mundial de urea y cerca del 20% del comercio de amoníaco y fosfatos dependen de esta ruta, lo que introduce riesgos para los precios de los alimentos y la seguridad alimentaria. A esto se suma el transporte de aluminio y azufre, insumos relevantes para la industria y la producción energética.

A pesar de este escenario, la IEA destaca que los elevados niveles de inventarios globales, estimados en más de 8.200 millones de barriles, brindan un margen de contención en el corto plazo.

Sin embargo, advierte que la continuidad de las interrupciones podría intensificar las presiones sobre los mercados. En este contexto, el organismo mantiene un monitoreo constante de la situación y enfatiza que la evolución del conflicto será determinante para la estabilidad del suministro energético y la trayectoria de los precios a nivel global.

Precio de combustibles a nivel local

A nivel local, el impacto del aumento en los combustibles se trasladó con rapidez a los precios, con incrementos que ya alcanzan aproximadamente 44% en el sector privado y 21% en Petropar.

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El último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay muestra que la inflación de 0,8% en marzo de 2026 se explica principalmente por la suba en la agrupación de transporte, impulsada por el encarecimiento de los combustibles.

En detalle, el rubro combustible registró un aumento mensual de 9,8% y una variación acumulada de 6,7%.

El BCP señala que en marzo se registraron incrementos de 12,4% en la nafta común, 9,3% en la nafta súper, 16,3% en el gasoíl común y 9,5% en el gasoíl aditivado, en línea con el comportamiento de los precios internacionales del petróleo en un contexto de tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones