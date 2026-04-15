Energía nuclear: Paraguay es epicentro del debate sobre reactores modulares

Desde el pasado lunes 13 de abril, la Sede Social y Cultural de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) es escenario de un encuentro considerado histórico por sus organizadores, donde se analiza el potencial de los reactores modulares pequeños (SMR).

Esta iniciativa, coorganizada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y el Gobierno Nacional, busca dar respuesta sobre esta tecnología, a la creciente demanda de energía limpia y estable en la región.

Facundo Deluchi, oficial gerente de programas para América Latina y el Caribe del OIEA, explicó que el objetivo primordial es ofrecer asistencia técnica sobre una tecnología que promete ser clave para el desarrollo regional.

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Según el experto, los SMR no solo garantizan una provisión de energía eléctrica segura y constante las 24 horas, sino que también poseen aplicaciones estratégicas como, por ejemplo, la desalinización de agua de mar.

El titular de la ANDE, el Ing. Félix Sosa, calificó este encuentro como un “punto de inflexión” para el país. Sosa destacó que, aunque Paraguay posee una matriz basada en la generación hidroeléctrica con potencias como Itaipú y Yacyretá, el crecimiento industrial obliga a mirar hacia el futuro y diversificar las fuentes. En ese sentido, el Plan Maestro de la ANDE con horizonte al 2043 ya comienza a considerar estas tecnologías emergentes como un complemento necesario para mantener la seguridad energética.

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La elección de Paraguay como sede no es casual. Deluchi recordó que tras la visita del director general del OIEA, Rafael Grossi, en diciembre de 2024, se inició un trabajo coordinado con el Gobierno de Santiago Peña para definir el potencial nuclear del país. El experto subrayó que la gestión paraguaya en grandes infraestructuras hidroeléctricas otorga un marco de confianza técnica para encarar proyectos de esta envergadura.

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Uno de los puntos centrales de la cumbre es derribar mitos sobre los costos. Los nuevos diseños de reactores modulares permiten escalar la inversión de manera gradual, lo que facilita el acceso al crédito internacional y hace que la tecnología sea competitiva frente a los combustibles fósiles, dijo.

Actualmente, países como China y Rusia ya operan estas unidades, y se espera que en un plazo de cinco a diez años el mercado comercial alcance su madurez.

Grupo de Trabajo organizado por el Departamento de Energía de EE.UU.

El evento también marcó el lanzamiento del Grupo de Trabajo de Energía Nuclear para EEUU - Latinoamérica y el Caribe, una plataforma impulsada por el Departamento de Energía (DOE) de los Estados Unidos.

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Beth Urbanas y Aleshia Duncan, representantes de la comitiva estadounidense, resaltaron que esta alianza busca promover el uso pacífico de la tecnología nuclear bajo estrictos estándares de no proliferación, alineándose con los objetivos globales de descarbonización.

Con más de setenta participantes de alto nivel, incluyendo ministros y representantes de bancos multilaterales, Paraguay es protagonista de esta conversación sobre cómo preparar los marcos regulatorios y la formación de ingenieros especialistas.

La meta señalada por Deluchi es que para cuando la tecnología comercial de los SMR esté plenamente disponible, los Estados de la región cuenten con la capacidad técnica y legal para tomar decisiones informadas que aseguren un suministro eléctrico confiable y libre de emisiones para las próximas décadas.