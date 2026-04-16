El dólar sigue bajando y se cotiza por debajo de G. 6.400

El valor del dólar mantiene una tendencia a la baja en el mercado de cambios local como también en el sistema financiero mundial, acumulado una baja del 21% frente al guaraní en el último año. Esta caída en la cotización de la divisa estadounidense a nivel mundial se da como efecto de las incertidumbres externas por el conflicto bélico en Medio Oriente, entre otras medidas que viene implementando Estados Unidos.

En la jornada cambiaria de este jueves, el dólar efectivo bajó en promedio 30 puntos y cerró en G. 6.380, y en lo que respecta al cambio mayorista o interbancario, la cotización también bajó y cerró las operaciones en G. 6.374, una cifra que no se registraba desde hace más de cinco años, según los registros históricos oficiales.

No obstante, las proyecciones de agentes privados como Itaú Macro, la divisa se irá estabilizando hacia final del año, por lo que estiman que el dólar llegaría a cerca de G. 6.650.

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En lo que va del año, la divisa estadounidense ya se depreció 5% frente a la moneda local, lo que representa unos G. 300 menos por cada dólar. En lo que respecta a la variación anual registra una caída del 21%, alrededor de G. 1.600 menos por cada dólar.

Pese a la fuerte reducción que se viene registrando en el tipo de cambio a nivel local, no se traduce en los bienes esenciales de la canasta básica. Aunque, si se ha reducido los precios de algunos bienes durables como electrónicos, electrodomésticos,

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Impacto en ingresos

Entre los impactos más importantes de la baja del dólar se destaca el efecto en las recaudaciones impositivas de la Dirección de Aduanas, (por la liquidación de las importaciones).Desde las agroexportadoras y los frigoríficos también resienten el golpe por la caída de la cotización, que ha deteriorado sus ingresos debido al cambio actual. En el caso de los frigoríficos exportaron menos carne por la baja del incentivo.