Caída del dólar se acentúa y su valor ya registra baja del 20% en un año

El valor del dólar mantiene una tendencia a la baja en el mercado de cambios local como también en el sistema financiero mundial, esto como efecto de las incertidumbres externas por el conflicto bélico en Medio Oriente, entre otras medidas que viene implementando Estados Unidos y que repercute en la cotización de la moneda estadounidense.

En la jornada cambiaria de este lunes, el dólar efectivo bajó en promedio 30 puntos y cerró en G. 6.420, y en lo que respecta al cambio mayorista o interbancario, la cotización también bajó y cerró las operaciones en G. 6.416, una cifra que no se registraba desde hace más de cinco años, según los registros históricos oficiales.

No obstante, las proyecciones de agentes privados como Itaú Macro, la divisa se irá estabilizando hacia final del año, por lo que estiman que el dólar llegaría a cerca de G. 6.650.

En lo que va del año, la divisa estadounidense ya se depreció 5% frente a la moneda local, lo que representa unos G. 300 menos por cada dólar. En lo que respecta a la variación anual registra una caída del 20%, alrededor de G. 1.500 menos por cada dólar.

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Principales impactos

Entre los impactos más importantes de la baja del dólar se destaca el efecto en las recaudaciones impositivas de la Dirección de Aduanas, (por la liquidación de las importaciones).Desde las agroexportadoras y los frigoríficos también resienten el golpe por la caída de la cotización, que ha deteriorado sus ingresos debido al cambio actual. En el caso de los frigoríficos exportaron menos carne por la baja del incentivo.

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En este contexto, expertos consultados sostienen que la apreciación sostenida del guaraní y consecuente caída del dólar desde el segundo semestre de 2025, debería mantener los precios de los bienes duraderos (electrónica, electrodomésticos y otros) bajo control durante la primera mitad del año.

Según estimaciones del Banco Central del Paraguay (BCP), los bienes importados representan alrededor del 30% de los productos de la canasta básica y se espera que esta fuerte reducción en la cotización del dólar tenga un impacto además en estos bienes.