Retsa para la soja se lanzaría en los próximos meses, aunque solo un gremio del sector se sumó

El lunes, se presentó el Sistema de Trazabilidad Socioambiental (Retsa) en el Ministerio de Industria y Comercio, enfocado en la carne y el cuero, y se compartieron las distintas oportunidades que generará para el productor formar parte de la plataforma.

Al respecto, el presidente de la Asociación Paraguaya de Soja (APS), Lindemar Cesca, mencionó que para el sector ganadero “fue más rápido y fácil”, dado que son menos los productores y que además ya formaban parte del Sistema de Trazabilidad del Paraguay (Sitrap), por lo que contaban con un sistema previo.

En contrapartida, cuando se habla de soja, son unos 10.000 y 12.000 productores, entre pequeños y grandes agricultores, por lo que poner a punto el sistema digital para este rubro es más “difícil”, indicó.

Es importante destacar que la APS es el único gremio sojero que forma parte del Retsa, plataforma impulsada por el Gobierno por el medio del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Los demás ya vienen desde hace años trabajando en una plataforma, en el marco de una iniciativa privada.

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Retsa y sus primeras pruebas

“El sistema ya está. Desde el Ministerio de Industria y Comercio nos indicaron que está avanzado y se están realizando las primeras pruebas. Dentro de unos meses se estará lanzando también para la soja”, reiteró.

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En ese sentido, sostuvo que es crucial que, una vez que la plataforma esté en marcha, se realice una adecuada divulgación. Además, aclaró que la adhesión “es voluntaria para el productor y no una obligación”, aunque reconoció que quienes quieran acceder al mercado europeo deberán cumplir con este requisito.

Retsa: soja y su divulgación

Para Cesca, la plataforma de trazabilidad “se encuentra a nivel de la APS”, de modo a que una vez finalizado, se puedan realizar las divulgaciones sobre su funcionamiento en el rubro.

“Desde el MIC me confirmaron que, cuando esté listo el Retsa para la soja, realizarán un lanzamiento”, acotó.

APS y el diseño

Por otro lado, el gremialista mencionó que la asociación fue invitada por el MIC para conocer el proyecto e incluso brindar su opinión al respecto.

En contrapartida, también desde el gremio socializaron con el MIC acerca de las actividades de las empresas del complejo sojero, compartieron con las autoridades del MIC, los trabajos que realizan en el sector y así diseñar la plataforma de trazabilidad para la soja.

“Pusimos nuestro grano de arena para que el proyecto se ajuste a los trabajos que realiza el productor y no como desde el MIC se quería plantear inicialmente”, acotó.

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Otros gremios sojeros y exportadores alistan otra plataforma

Entre tanto, otros gremios como la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) y la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) alistan el Sistema de Identificación de Soja y Derivados con destino a la Unión Europea (SISE-UE), que se culminaría próximamente.