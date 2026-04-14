Menores aranceles en la UE impulsarán la competitividad de la carne paraguaya, sostiene sector cárnico

La reducción de aranceles y el cumplimiento de requisitos socioambientales marcan el nuevo escenario para la carne paraguaya en Europa.

En ese aspecto, el nuevo presidente de la CPC, Juan Carlos Pettengill, señaló que de no obtener esa reducción se continuará exportando entre 4.000 y 5.000 toneladas por año, pero con esta disminución el mercado europeo se volverá más competitivo.

“Podemos proyectar que en unos tres a cuatro años se podría llegar a 30.000 toneladas, dado que Europa siempre paga un sobreprecio que se transmitirá a los productores por los cortes nobles, como el lomito, el bife y la rabadilla”, afirmó.

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Aranceles más bajos

Pettengill proyectó que el país, en unos tres o cuatro años, se encontrará con aranceles más bajos en el citado bloque y que, con el Registro de Establecimientos con Trazabilidad Socioambiental (Repsa), plataforma que será crucial par exportar a Europa según la CPC, se podrá acceder a las exigencias impuestas. Además, aseguró que al consumidor europeo le importan las cuestiones ambientales y sociales, no solamente las exigencias sanitarias.

En esa línea Repsa ayudará a sectores de la ganadería local a mantenerse en el mercado, ya que si no cumplen con estas exigencias ni siquiera podrá exportar, dijo.

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“Exportábamos como plantas individualmente, pero ahora es un sistema nacional. Lo que sí nos permitirá elevar la cantidad de toneladas hacia Europa será la disminución de aranceles. Siempre las barreras arancelarias te vuelven poco competitivo”, explicó.

Puja por reducción de aranceles y cupos

Sobre ese punto, señaló que Paraguay estaba pagando entre 28% y 30% de arancel en Europa, mientras que Australia y Estados Unidos abonaban entre 8% y 10%, lo que, según el titular de la CPC, no ubicaba al país en una posición competitiva. Sin embargo, esto cambiará con el acuerdo UE-Mercosur en lo que refiere a cuestiones arancelarias.

En cuanto a la distribución de cuotas, el industrial explicó que la Cancillería y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) están negociando. La postura de Paraguay es que corresponda el 25% por país, mientras que Argentina y Brasil buscan una mayor participación y que el país se mantendrá en ese porcentaje, indicó.

“Creemos que es lo que nos merecemos y que ese es el espíritu del Mercosur. Por ahora será el primero que llega accede -el primer país que cumple los requisitos envía su producto- y luego se avanzará hacia un 25%. Esperemos que sea por nación”, detalló.

Caída del hato: “No molesta tanto”

Consultado sobre si, con la caída del hato ganadero, se podrá seguir respondiendo a los mercados que demandan carne paraguaya, enfatizó que sí, debido a que al sector industrial “no le molesta tanto” la disminución del stock bovino.

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“Nosotros (industrias) miramos los animales disponibles para faena y desde hace cinco a siete años se mantiene estable entre 2.200.000 y 2.300.000 cabezas procesadas anualmente. Aunque disminuya el hato ganadero, mejora la extracción y la productividad. Entonces, lo que nos interesa son los animales disponibles para el procesamiento”, destacó.