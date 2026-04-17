Farmacéuticas aplauden pago parcial, pero piden pensar en la cancelación de toda la deuda

Ayer, jueves, los ministerios de Salud Pública y de Economía anunciaron un plan de pagos para cancelar parte de la deuda que el Gobierno mantiene con empresas privadas proveedoras de medicamentos, insumos y otros servicios médicos, que asciende a 1.027 millones de dólares.

Según el anuncio del Gobierno, el plan de pagos contempla el desembolso de 100 millones de dólares a los proveedores del sector de la salud en el corriente mes de abril y unos 80 millones adicionales en mayo.

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Rocío Figueroa, portavoz de la Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa), celebró el anuncio y dijo que el desembolso dará “un respiro” a las empresas proveedoras, algunas de las cuales llevaban hasta 30 meses sin cobrar por servicios proveídos al Estado.

Propuesta para cancelar toda la deuda

En caso de cumplirse el pago anunciado por el Gobierno, el saldo de la deuda con las proveedoras de salud quedaría en más de 800 millones de dólares, un monto que las proveedoras plantean sea cancelado por medio de una cesión de deuda.

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“Vamos a seguir trabajando en el documento que va a regir la cesión de pagos”, dijo Figueroa, quien comentó que está prevista una reunión con representantes del Gobierno en dos semanas para definir detalles sobre ese plan.

“Necesitamos un documento viable para los bancos, para que se presenten a ser pagadores de la cesión de deuda”, explicó.

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Figueroa destacó que el pago parcial de 180 millones de dólares se aplicará a todos los objetos de gasto que componen la deuda: no solo la compra de medicamento, sino también gastos por amparos judiciales o servicios de estudios médicos.