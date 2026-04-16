MEF y Salud acuerdan pagar US$ 180 millones a farmacéuticas entre abril y mayo

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Óscar Lovera y la del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, María Teresa Barán lideraron en la fecha una reunión con representantes del sector farmacéutico, para proponer un plan de pago parcial de la deuda que mantiene el Gobierno con ellos. Según agentes del citado rubro, la deuda del Estado rondaría los US$ 1.000 millones, mientras que el Gobierno propone ahora un pago parcial de US$ 180 millones entre abril y mayo.

Según explicó el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, el esquema de pagos en esta primera etapa serían alrededor de US$ 100 millones en abril y de US$ 80 millones en mayo.

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En paralelo, indicó que se continúa trabajando en el diseño y ajuste de herramientas financieras que permitan avanzar en la cancelación total de las obligaciones con los proveedores.

La propuesta establece que el 80% de los US$ 180 millones se destine al pago por provisión de medicamentos y el 20% a otros servicios sanitarios.

“Con esta medida buscamos generar flujo mientras seguimos perfeccionando otras herramientas financieras”, afirmó el ministro Lovera, quien destacó la importancia de fortalecer la relación entre el Estado y el sector privado.

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“Queremos brindar previsibilidad, trabajar sobre compromisos cumplibles y fortalecer el vínculo con el Ministerio de Salud para identificar y resolver situaciones pendientes”, agregó.

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Desde el Ministerio de Salud, la ministra María Teresa Barán agradeció la disposición del sector para sostener el trabajo conjunto “pese al contexto actual” y remarcó el objetivo sanitario que subyace a la negociación: asegurar que la población acceda a servicios de calidad, con insumos y medicamentos adecuados.

Reacción de farmacéuticas

Desde el sector farmacéutico calificaron esta primera reunión como positiva ya que estuvieron los dos ministros y todo el equipo técnico de ambas carteras en un diálogo abierto con las proveedoras de medicamentos y servicios, a quienes el Estado adeuda casi US$ 1.000 millones.

Al respecto, Rocío Figueroa, vocera de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cripfa) manifestó que el compromiso de pago inicial de US$ 100 millones en abril y US$ 80 millones para mayo, si bien es un pago parcial, es un monto mayor al que venían recibiendo al mes de unos US$ 20 millones en promedio.

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No obstante, aclaró que este pago parcial acordado es mientras se sigue trabajando en el documento de la sesión de pagos (factoring). “Los proveedores sobre todo están interesados en saber cómo se va a pagar el resto de la deuda, ya que con este pago de US$ 180 millones, todavía queda un saldo importante de casi US$ 800 millones”, precisó.