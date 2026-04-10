Farmacéuticas ven como positivo nombramiento de Óscar Lovera en el MEF

La designación de Óscar Lovera como nuevo ministro de Economía y Finanzas tras la renuncia de su predecesor Carlos Fernández Valdovinos es vista como “algo positivo” por el sector farmacéutico, según dijo hoy a ABC Cardinal Rocío Figueroa, portavoz de la Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa).

Se estima en alrededor de 1.027 millones de dólares la deuda que el Estado mantiene con empresas farmacéuticas privadas que proveen medicamentos e insumos al Ministerio de Salud Pública.

Figueroa explicó que aún no ha sido confirmada la primera reunión oficial de representantes del sector farmacéutico con el ministro Lovera para seguir negociando el pago de la deuda.

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Sin embargo, indicó que en la última reunión que hubo antes del cambio de liderazgo en el Ministerio de Economía, en la que Lovera participó, se habló de acordar un esquema de cesión de pagos por el cual el Estado se haría cargo de los intereses bancarios generados por las deudas atrasadas, que vienen siendo financiados por los proveedores.

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“Pedíamos que el Estado se haga cargo de los intereses bancarios, el gasto administrativo que va a conllevar una tasa de descuentos una vez realizada la cesión de pagos”, dijo. “Las deudas atrasadas vienen siendo financiadas por los proveedores que pagan interés sobre interés bancario”.

Gastos por amparos judiciales

Agregó que las farmacéuticas piden también una modificación de la ley del Presupuesto de Gastos de la Nación que permita que en la cesión se puedan pagar otros objetos de gasto aparte del de la compra de medicamentos, como los gastos generados por las compras obligadas por medio de amparos judiciales.

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En total, la deuda por compra de medicamentos asciende a 775 millones de dólares y la deuda por amparos judiciales a 130 millones de dólares desde 2024, comentó Figueroa.