¿Recuperará Petropar la garantía de la firma catarí? En casos de Lafarja y empresa emiratí sigue sin cobrar

Petróleos Paraguayos (Petropar) ratificó esta semana que ya no otorgará más prórrogas a la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, que incumple desde hace más de un año y medio con la provisión de gasoíl por unos US$ 61 millones.

La estatal iniciará la rescisión del contrato antes del 30 de abril, fecha en que vence la décima prórroga, y ejecutará la garantía por más de US$ 3.050.000 del Banco Continental, según ratificó esta semana el presidente de la petrolera, William Wilka.

La empresa catarí presentó esta caución recién el 29 de diciembre del año pasado, pues su garantía original era una simple declaración jurada. En ese documento, la entidad bancaria se constituyó como garante a favor de Petropar y en nombre de la firma extranjera por el monto mencionado.

“Nos obligamos a pagar a la contratante, contra su solicitud escrita en la que se afirme que el proveedor no ha cumplido con alguna obligación establecida en el contrato, sin argumentaciones ni objeciones, cualquier suma dentro de los límites de US$ 3.050.000, sin necesidad de que la contratante pruebe o acredite las razones que sustentan la reclamación”, señala la caución del Banco Continental.

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Petropar sigue sin recuperar garantías de otras compras fallidas de la era Jara

Sin embargo, pese a que la garantía presentada por Doha es a simple requerimiento, existen dudas de que la estatal logre efectivizar el cobro. Es que hasta ahora tampoco pudo recuperar las garantías de otras compras fallidas durante la gestión de Eddie Jara, como en los casos de la empresa AP SA, vinculada a la corredora de rally Andrea Lafarja Bittar, y la firma emiratí Evolution Group FZ LLC, ambos judicializados.

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En el caso de Lafarja, Petropar demandó ante un juzgado civil y comercial de la capital a AP SA para cobrar los US$ 1,5 millones correspondientes a la garantía de mantenimiento de oferta de la fallida compra de 70.500 metros cúbicos de gasoíl, por un valor máximo de US$ 51,5 millones.

El contrato fue rescindido porque AP SA no presentó la garantía de fiel cumplimiento ni entregó el carburante. En consecuencia, correspondía ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, presentada en forma de declaración jurada, mediante la cual la empresa se comprometía a pagar sin objeciones en caso de incumplimiento.

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El expediente se encuentra desde diciembre de 2023 en el juzgado civil y comercial del segundo turno de la capital, que el 13 de febrero de 2024 admitió la demanda. Desde entonces, el proceso sigue sin resolución.

A medida que avanzó el caso, Lafarja presentó una propuesta de acuerdo ante el juzgado, en la que ofrecía pagar solo US$ 150.000 en diez cuotas, lo que fue rechazado por Petropar. Este planteamiento se dio luego de que la empresa intentara llevar el caso a arbitraje, alegando la incompetencia del juez.

En ese contexto, el juzgado resolvió mantener la jurisdicción de la justicia ordinaria y rechazó el pedido de AP SA de someter la controversia a arbitraje. Posteriormente, la firma recurrió ante el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, pero el mes pasado desistió del recurso.

“El 20 de marzo se desistieron de los recursos de apelación y nulidad ante el Tribunal, que debe expedirse sobre ese pedido y devolver el expediente a primera instancia”, explicó el juez interino de la causa, Diego Alejandro Torres Sandoval.

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Tampoco recuperó garantía de firma emiratí

Petropar tampoco logró recuperar la garantía de fiel cumplimiento de la empresa Evolution Group FZ LLC, de Emiratos Árabes Unidos, que debía proveer hasta 40.000 metros cúbicos de gasoíl por US$ 24 millones, pero incumplió el contrato.

A pesar de la rescisión, la estatal no pudo cobrar la garantía, respaldada por una póliza de la Aseguradora Tajy por US$ 1.204.652, según documentos oficiales. El caso también está judicializado, debido a que la aseguradora ofreció pagar un monto inferior al establecido.

En concreto, la compañía ofreció US$ 20.000, cuando la caución debía cubrir la totalidad de US$ 1.204.652, equivalente al 5% del monto máximo del contrato. “Se realizó el reclamo de pago de la garantía correspondiente y la respuesta de la Aseguradora Tajy S.A. fue un ofrecimiento inferior al previsto como garantía de fiel cumplimiento. Este ofrecimiento se formalizó mediante una acción judicial de dación en pago, sobre la cual Petropar está en proceso de contestación y reconvención”, informó en su momento la estatal.

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Petropar alega que firma catarí muestra compromiso para pagar garantía

No obstante, el presidente de Petropar, William Wilka, sostuvo que en caso de la firma catarí no prevén inconvenientes para efectivizar el cobro de la garantía. Explicó que si bien el proceso originalmente no requería garantía, sino solo una declaración jurada, la firma catarí presentó posteriormente una garantía bancaria “como muestra de compromiso”.

“Este proceso no requería garantía, solo declaración jurada. Presentaron la garantía bancaria como compromiso de honrar el contrato y de buena fe. Ahora bien, sobre el pago del banco, no vemos objeción alguna porque es bancaria y a primer requerimiento”, afirmó.

Wilka también diferenció este caso de los anteriores incumplimientos, señalando que en las operaciones fallidas de AP SA y Evolution Group las garantías no eran bancarias. “Los otros casos fueron declaración jurada y póliza de seguros (no bancaria)”, indicó.