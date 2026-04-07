Petropar ya prepara rescisión con firma catarí, afirma titular de la estatal

El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), William Wilka, informó esta mañana que la estatal ya inició contactos con la empresa catarí Doha Holding Group LLC —vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del titular de la Conmebol—, con miras a rescindir el contrato vigente, cuya décima prórroga vence el 30 de abril.

La firma no entregó hasta ahora ni una sola gota de las 100.000 toneladas métricas de gasoil que debía proveer por más de US$ 61 millones. Wilka advirtió que, si la empresa no responde a los requerimientos de información, avanzarán con la rescisión.

Vale señalar que en el contexto actual de precios internacionales elevados, la provisión del carburante implicaría una pérdida superior a US$ 50 millones a la firma foránea si cumple con el precio prometido.

“Hasta fines de abril vence el contrato. Estamos contactando con esta gente y solicitando documentaciones. Si no cumplen con brindarnos la información, ya estamos prácticamente preparando todo para rescindir el contrato y que termine ya esto”, expresó.

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Wilka enfatizó que, una vez concretada la rescisión, Petropar ejecutará la garantía de fiel cumplimiento. “Nos deben pagar US$ 3.050.000. Es una garantía bancaria en un banco local y está totalmente cubierta”, afirmó.

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Garantía del banco Continental fue presentada un año después

Doha Holding presentó la garantía bancaria de fiel cumplimiento —emitida por el Banco Continental por US$ 3.050.000— recién un año y tres meses después de la firma del contrato.

Así consta en un documento fechado el 29 de diciembre del año pasado, en el que la entidad bancaria se constituye como garante a favor de Petropar.

La estatal mantuvo este documento sin difusión pública e incluso la Contraloría General de la República (CGR) no accedió a este documento del proceso. Wilka reveló la existencia de esta caución al asumir en reemplazo de Eddie Jara, aunque omitió precisar que fue presentada con más de un año de retraso.

Inicialmente, la firma catarí presentó solo una declaración jurada como garantía, acompañada de un aval del Qatar International Islamic Bank (QIIB), en idioma árabe, con el que “certificaba” su solvencia.

El documento estaba a nombre del jeque Khalifa bin Hamad Al-Thani y contenía varias inconsistencias. La declaración jurada, por ejemplo, tenía fecha del 24 de setiembre de 2024, anterior a la apertura de ofertas (26 de setiembre) y a la firma del contrato (30 de setiembre).

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Además, el supuesto aval bancario está fechado el 27 de octubre de 2024, casi un mes después de la firma, pese a que el contrato exigía la presentación de la garantía dentro de los diez días posteriores.

Tras cuestionamientos sobre la imposibilidad de ejecutar esa garantía inicial, la empresa terminó presentando recién a más de un año una garantía bancaria local.

También resulta llamativo que, en una compra urgente de esta magnitud, Petropar haya aceptado inicialmente una declaración jurada con un documento bancario dudoso, en lugar de exigir una garantía formal o una póliza de seguros.

Vínculos y representación de la firma

El nombre del jeque Khalifa bin Hamad Al-Thani apareció recién en la garantía y en el contrato publicado casi dos meses después de la adjudicación, como representante legal de Doha Holding Group LLC.

En el portal de Contrataciones Públicas, inicialmente figuraban Alejandro Facundo Domínguez Pérez y Saad Doukali. Tras la firma del contrato —sin que la empresa estuviera previamente inscripta, según observó la DNCP—, Al-Thani fue incorporado como representante.

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La sede local de la firma fue fijada en el estudio jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, del dirigente deportivo Julio Jiménez, hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol y cercana a Alejandro Domínguez.

Documentos a los que accedió este medio indican que el propio Julio Jiménez autorizó la firma de algunas adendas en representación de la empresa.