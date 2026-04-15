Petropar ratifica que ya no dará prórroga a firma catarí: rescisión comenzará antes del 30 de abril

El 30 de abril vence la décima prórroga que Petróleos Paraguayos (Petropar) otorgó a la empresa catarí Doha Holding Group LLC —vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del titular de la Conmebol—. El presidente de la estatal, William Wilka, volvió a ratificar que ya no le concederán una nueva extensión.

Además, confirmó que antes de que se cumpla el plazo de referencia iniciarán los trámites de rescisión para cumplir con los tiempos administrativos.

Según confirmó Wilka, la empresa alegó ahora la guerra en Medio Oriente para justificar un nuevo incumplimiento, pese a que el contrato acumula más de un año y medio de incumplimientos. La firma no entregó hasta ahora una sola gota de las 100.000 toneladas métricas de gasoíl que debía proveer, por más de US$ 61 millones.

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“El contrato vence el 30 de abril. Nosotros vamos a esperar, obviamente, que venza, pero días antes ya empezamos el proceso de rescisión. Tenemos plazos que cumplir, independientemente del vencimiento, por lo que debemos activar ese proceso previamente”, explicó Wilka en contacto con este diario.

Reclamarán garantía del Banco Continental

Wilka enfatizó que, una vez concretada la rescisión, Petropar ejecutará la garantía de fiel cumplimiento presentada por Doha Holding, específicamente la garantía bancaria emitida por el Banco Continental por US$ 3.050.000, la cual fue entregada a la petrolera del Estado un año y tres meses después de la firma del contrato.

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“Esto ya lo dije cuando asumí: no vamos a generar ni considerar ninguna renovación o adenda. Si en estas dos semanas no se concreta nada, vamos a finiquitar el contrato y ejecutar la garantía bancaria. El 30 de abril vence el contrato y días antes estaremos iniciando el proceso de rescisión para cumplir con los plazos de preaviso y gestión. Si llega la fecha y no hay cumplimiento, se ejecuta la garantía”, afirmó.

La caución del Banco Continental tiene fecha del 29 de diciembre del año pasado, cuando la entidad se constituye como garante a favor de Petropar. Inicialmente, la firma catarí presentó solo una declaración jurada como garantía, con fecha del 24 de setiembre de 2024, acompañada de un aval del Qatar International Islamic Bank (QIIB), en idioma árabe, con el que “certificaba” su solvencia.

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El documento estaba firmado por el jeque Khalifa bin Hamad Al-Thani y, llamativamente, en una compra urgente de esta magnitud, Petropar aceptó inicialmente una declaración jurada con un documento bancario dudoso, en lugar de exigir una garantía formal o una póliza de seguro.

Consultado sobre la responsabilidad de los representantes legales que firmaron el contrato, Wilka respondió que Petropar se resguarda mediante las garantías. “Ellos están como apoderados de la empresa, pero Petropar protege sus intereses con esta garantía, de modo que ante cualquier incumplimiento se pueda ejecutar”, señaló. Además, resaltó que la estatal no realizó ningún pago en el marco de este contrato.

Vínculos y representación de la firma

El nombre del jeque Khalifa bin Hamad Al-Thani apareció en la garantía y en el contrato publicado recién casi dos meses después de la adjudicación, como representante legal de Doha Holding Group LLC.

En el portal de Contrataciones Públicas, inicialmente figuraban Alejandro Facundo Domínguez Pérez y Saad Doukali. Tras la firma del contrato —sin que la empresa estuviera previamente inscripta, según observó la DNCP—, Al-Thani también fue incorporado como representante.

La sede local de la firma fue fijada en el estudio jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, del dirigente deportivo Julio Jiménez, hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol y cercana a Alejandro Domínguez.

Documentos a los que accedió este medio indican que el propio Julio Jiménez autorizó la firma de algunas adendas en representación de la empresa.