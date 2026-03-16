Fracasada compra de gasoil: Petropar sigue sin cobrar póliza de desconocida firma emiratí

El 25 de julio del año pasado, Petróleos Paraguayos (Petropar) rescindió contrato con la empresa Evolution Group FZ LLC, de Emiratos Árabes Unidos, que debía proveerle hasta 40.000 metros cúbicos de gasoil a la estatal, pero nunca cumplió. Se trata de una de las compañías desconocidas en el rubro de los combustibles que contrató la administración de Eddie Jara.

A pesar de la rescisión del contrato, la petrolera estatal aún no logró cobrar la garantía de fiel cumplimiento, comprometida mediante una póliza de la Aseguradora Tajy, por un valor de US$ 1.204.652, según los documentos oficiales.

El nuevo titular de Petropar, William Wilka, confirmó que el caso está judicializado, ya que la aseguradora quiso pagar un monto inferior al acordado. En concreto, la compañía ofreció 20.000 dólares, cuando la caución debía cubrir US$ 1.204.652, que es la totalidad del monto fijado en el pliego de la licitación y el contrato suscrito, que es equivalente al 5% del monto total máximo del contrato.

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“Se realizó el reclamo de pago de la garantía correspondiente, y la respuesta de la Aseguradora Tajy S.A. fue un ofrecimiento de pago por un monto inferior al previsto como Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Este ofrecimiento se formalizó mediante una acción judicial de Dación en Pago, sobre el cual Petropar está en proceso de contestación y reconvención”, informó la estatal.

Antecedentes del contrato

La rescisión con Evolution Group FZ LLC fue formalizada mediante la resolución N.° 579, firmada el 25 de julio por Adalberto Acuña, entonces encargado de despacho de la presidencia de Petropar, ante las reiteradas ausencias de Eddie Jara.

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La firma emiratí estaba representada por Alberto Pudda, quien presentó un pasaporte italiano en el momento de la firma, y por Rodrigo Andrés Castro Vargas, domiciliado en Asunción. La dirección local que consignaron fue el noveno piso de la Torre 1 del World Trade Center, sobre la avenida Aviadores del Chaco.

El contrato había sido adjudicado por un monto superior a US$ 24 millones (unos US$ 602 por metro cúbico, al momento de la adjudicación), con un diferencial de apenas tres centavos por galón americano. Evolution Group debía entregar el combustible en mayo del año pasado, según el contrato suscrito el 7 de abril, con vigencia hasta el 30 de junio, bajo un procedimiento especial de contratación debido a la urgencia de la compra.

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Sin embargo, la empresa no cumplió, por lo que Eddie Jara firmó una adenda con Pudda, que extendía el plazo hasta el 31 de julio, pero la compañía nunca renovó la garantía de fiel cumplimiento, como se había comprometido, actitud que derivó en la rescisión apenas cinco días antes del vencimiento de la caución. La póliza de seguro comprometida por la Aseguradora Tajy tenía vigencia hasta el 31 de julio.

Firma “engañó” a Petropar, que incurrió en gastos inútiles

Según los documentos oficiales, desde la fecha tentativa de entrega (27 al 31 de mayo) la empresa nunca brindó información confiable sobre el combustible. Petropar pidió en forma reiterada datos para realizar la nominación de carga y enviar barcazas al kilómetro 171 del Paraná Guazú, en Argentina, donde debía entregarse el producto.

El 21 de mayo, la compañía extranjera se comprometió a entregar el carburante en la primera semana de junio, sin presentar documentación que respaldase la operación. A pesar de ello, Petropar movilizó barcazas, incurriendo en costos millonarios sin obtener resultados. Las excusas continuaron, con videoconferencias canceladas y hasta menciones a una supuesta embarcación que nunca llegó.

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Finalmente, con la garantía sin renovar y sin pruebas de la existencia del gasoil, la estatal decidió rescindir el contrato.

Caso similar a Doha Holding Group LLC, que sigue sin entregar el carburante

El caso de Evolution Group es similar al de Doha Holding Group LLC, empresa catarí vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que tampoco cumplió con la entrega de gasoil pese a las diez prórrogas que las que le beneficiaron hasta ahora, la última vencerá el 30 de abril de este año.

A diferencia de Evolution Group, a Doha Holding no se le ha rescindido el contrato, pese a los reiterados incumplimientos y a que no ha entregado ni un litro de combustible.