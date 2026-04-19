Energía nuclear en Paraguay: Embajador descarta cualquier proyecto inmediato que pueda alarmar a la población

El acercamiento entre el Gobierno de Paraguay y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no es un evento fortuito, sino el resultado de una gestión iniciada en septiembre de 2023 por el presidente de la República, Santiago Peña. El embajador Juan Francisco Facetti, representante permanente ante dicho organismo en Austria, explicó que tras la visita del director general del ente nuclear, Rafael Grossi, a finales de 2024, Paraguay puso la mirada en los Pequeños Reactores Modulares (SMR), una tecnología de vanguardia que actualmente solo operan de forma experimental en China continental y Rusia.

Recordó que el reactor CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares) en Argentina, generó preocupación en la frontera con Formosa en 2012 y hoy se encuentra paralizado. En Paraguay la apuesta inicialmente es todavía por un proceso de aprendizaje técnico.

Facetti fue enfático al señalar que el país se encuentra todavía muy lejos de utilizar esta tecnología, ya que la gestión de un reactor exige una cadena de suministro compleja, infraestructura tecnológica de punta y, sobre todo, una formación educativa intensiva para profesionales en diversas áreas.

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La hoja de ruta trazada por el Viceministerio de Minas y Energía y la ANDE prioriza el estudio de factibilidad. Según el diplomático, países como El Salvador llevan dos años explorando la opción nuclear y recién ahora formalizan grupos de trabajo, por lo que estima que a Paraguay le llevará más de dos años tomar una decisión definitiva sobre si se embarca o no en este desafío energético. Existe, no obstante, una marcada decisión política de estudiar la tecnología, respaldada por la Universidad Nacional de Asunción (UNA), cuya rectora Zully Concepción Vera de Molinas, iniciará misiones de observación en universidades de Viena para analizar modelos de formación profesional.

El sustento técnico de este interés radica en la seguridad del sistema eléctrico nacional. Facetti argumentó que, ante los desafíos del cambio climático y la necesidad de reducir emisiones, los gobiernos deben buscar fuentes de potencia fija, un rol que hoy cumplen la hidroelectricidad y la nuclear.

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Advirtió que depender exclusivamente de energías variables, como la eólica o la solar, puede derivar en crisis como el apagón total sufrido en España y Portugal hace un año, donde el sistema no soportó la carga por falta de una base sólida de generación constante.

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Finalmente, el embajador buscó llevar tranquilidad a la ciudadanía respecto a la seguridad. Explicó que los estándares internacionales del OIEA son hoy mucho más rigurosos tras las lecciones de Chernobyl y Fukushima, con normas de cumplimiento obligatorio que han minimizado los incidentes operativos en las últimas décadas.

Por su destacada gestión y el fortalecimiento de los lazos con el organismo internacional, el ingeniero Félix Sosa, titular de la ANDE, otorgó a Facetti una placa conmemorativa, reconociendo su labor en la planificación de lo que consideran, podría ser un hito en la soberanía energética paraguaya.

Cabe recordar que desde el lunes 13 hasta el viernes 17 de este mes, Paraguay fue el epicentro del debate energético regional sobre energía nuclear al albergar la Reunión Regional sobre Tecnología de Reactores Modulares Pequeños (SMR) y Financiamiento de Proyectos Nucleares. El evento, que congregó a representantes de 13 países y expertos internacionales, buscó sentar las bases para una transición energética que complemente la hidroelectricidad, con el respaldo del OIEA y del Departamento de Energía de los Estados Unidos.

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En este contexto, la ANDE y el OIEA suscribieron el lunes último un convenio de cooperación técnica para analizar la posible implementación de Reactores Modulares Pequeños. El acuerdo busca evaluar la integración de la energía nuclear como un complemento a largo plazo dentro de la matriz nacional, atendiendo el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica en el territorio paraguayo.

El titular de la ANDE también recibió a una delegación estadounidense liderada por Beth Urbanas, representante del Departamento de Energía de los Estados Unidos, para abordar la innovación tecnológica y la exploración de nuevas fuentes de generación energética.