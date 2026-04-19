Transferencias binacionales caen 25,5% en 2026 y recortan US$ 38,9 millones

Los royalties de Itaipú acumularon US$ 65,6 millones a marzo de 2026, frente a US$ 69,4 millones en 2025, lo que representa una disminución de US$ 3,9 millones (-5,6%). En marzo de 2026, los ingresos por royalties se ubicaron en US$ 22,3 millones, lo que confirma un flujo mensual constante en comparación con otros rubros más volátiles. En contraste, la compensación de energía bajo la Ley Nº 7264/2024 registró una caída significativa. El acumulado a marzo de 2026 alcanzó US$ 36,7 millones, muy por debajo de los US$ 57,4 millones del año anterior, con una variación de -36,1%; comportamiento que refleja un menor nivel de transferencias en este concepto, que impacta directamente en la disponibilidad de recursos fiscales.

La caída más pronunciada se observa en la compensación por cesión de energía de Yacyretá, cuyo acumulado se situó en US$ 11,0 millones, frente a US$ 25,2 millones en 2025, lo que implica una reducción de US$ 14,3 millones (-56,6%). Incluso, en marzo de 2026 no se registraron ingresos por este concepto, lo que sigue evidenciando una alta irregularidad en estos flujos.

En cuanto a la distribución de los recursos, el total transferido en el primer trimestre de 2026 asciende a US$ 76,5 millones, considerando royalties y cesión de energía. De este monto, US$ 65,6 millones corresponden a royalties de Itaipú y US$ 11,0 millones a cesión de energía de Yacyretá. La estructura de distribución mantiene el esquema vigente, en el que el 50% se destina a la Administración Central y el 50% a Gobernaciones y Municipios, lo que implica asignaciones de US$ 38,3 millones para cada grupo.

A nivel mensual, enero registró transferencias por US$ 21,2 millones, febrero alcanzó US$ 33,1 millones impulsado por un pago de US$ 11,0 millones en cesión de energía, y marzo volvió a niveles de US$ 22,3 millones.

Por otra parte, la distribución específica de los recursos provenientes de la cesión de energía de Itaipú evidencia un destino focalizado. En marzo de 2026, se transfirieron US$ 9,9 millones, de los cuales el 80% (US$ 7,9 millones) se asignó al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), mientras que el 20% (US$ 2,0 millones) se destinó a gobiernos municipales. En el acumulado del trimestre, el Fonae recibió US$ 29,4 millones, en tanto que los municipios percibieron US$ 7,3 millones, lo que confirma la prioridad de estos recursos en programas de alimentación escolar.

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Los datos del primer trimestre de 2026 evidencian una contracción relevante en los ingresos provenientes de entidades binacionales, explicada, principalmente, por la caída en la cesión de energía. Aunque los royalties de Itaipú sostienen una base relativamente estable, la menor disponibilidad de recursos en otros componentes introduce mayores desafíos para la planificación fiscal y la ejecución de programas financiados con estas transferencias.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones