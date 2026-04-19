Ven buena señal en anuncio de pago de deudas y esperan que confianza de inversores repunte

Ante el contexto de incertidumbres internas como el atraso de pagos a contratistas, cambio de ministro y otras situaciones han influido en el ánimo de inversores, lo cual se reflejado en cierta medida en una desaceleración de las inversiones en la Bolsa de Valores. No obstante, en medio de dichas incertidumbres, el anuncio por parte del gobierno de un plan concreto para pagar las deudas atrasadas, aunque parcial, es interpretado por agentes económico como una “buena señal” y esperan que esto repunte nuevamente la confianza de los inversores.

Al respecto, el economista y presidente de Cadiem Fondos, César Paredes detalló que el movimiento bursátil es un reflejo de la economía, y que si a la economía le va bien, también eso impulsa el mercado de valores. El año pasado con una economía que creció 6,6%, la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) acompañó con transacciones récord para nuestro mercado por valor de US$ 8.500 millones, que significó un aumento del 17% con respecto al 2024.

Si bien la BVA sigue creciendo, pero a un menor ritmo, según los datos oficiales. Al primer trimestre del año, las operaciones en la Bolsa de Valores sumaron G. 13,3 billones (US$ 2.094 millones), 3% más que en el mismo periodo del año pasado.

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Ambiente de incertidumbre incidió

En relación a la desaceleración en el mercado bursátil, explicó que esto se vio motivado por situaciones tanto externas por el conflicto en Medio Oriente que sacude el sistema financiero mundial, e internas por los conflictos de pagos a las proveedoras del Estado, cambios de timón en el Ministerio de Economía y expresiones del ex ministro Carlos Fernández que generaron un ambiente de “incertidumbre”.

“En ese ambiente el inversor, empresariado en general prefiere esperar nomas hasta que el ambiente sea más adecuado” afirmó.

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En ese sentido, el economista detalló que este anuncio del gobierno de un compromiso de pagos (aunque parcial) es importante porque garantizará que no se frene la provisión de insumos o las obras, que por ende tienen un impacto en la dinámica de la economía. “Entonces hay una relación directa con el crecimiento de la economía, definitivamente el pago de deuda a proveedores estatales va ser que sigan viniendo y desarrollándose en toda la cadena de productiva que es importante” apuntó.

A su criterio, el pago de las deudas va a destrabar el proceso, tanto de obras paralizadas, de servicios, de insumos que no llegan a hospitales, y que ese circulante fluya en toda la cadena, y por ende, que haya más movimiento económico.

“Esa onda medio negativa que se sentía en el ambiente por la incertidumbre es lo que hacía que se posterguen las decisiones y por ende frenan la economía” señaló.

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Anuncio de pagos para abril y mayo

La semana pasada el Gobierno de Peña a través de la nueva administración del MEF con Óscar Lovera en la titularidad, anunció un plan de pago parcial en coordinación con los representantes tanto del sector farmacéutico, como de las constructoras, en tanto definen el instrumento para saldar el compromiso total que ronda los US$ 1.300 millones.

En ese sentido, el Gobierno se comprometió a un pago de US$ 150 millones al sector de construcción, que lo ejecutarían entre este mes de abril y mayo. En el caso de las farmacéuticas, el pago sería de US$ 180 millones, también entre abril y mayo, según el anuncio oficial.

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Pese a estos anuncios, aún persisten dudas en como el Gobierno va a encarar estas millonarias deudas, sin comprometer el límite fiscal del 1,5% de déficit previsto para el presente año. Aunque de momento, el nuevo ministro descartó un eventual nuevo ajuste del déficit