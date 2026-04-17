Economía
17 de abril de 2026 - 09:20

Plan de pago a constructoras: Gobierno anuncia desembolso de US$ 150 millones para mayo

Un obrero en plena construcción utiliza las varillas de acero producidas por la siderúrgica VMA.
Un obrero en plena construcción. (ARCHIVO)Archivo, ABC Color

El Poder Ejecutivo anunció este viernes la puesta en marcha de un plan de pagos para honrar las deudas con empresas constructoras. De acuerdo con lo informado, para mayo estarán desembolsando US$ 150 millones, con lo que -según la estimación del Ministerio de Obras Públicas- quedará saldado el 85 por ciento de la deuda del 2025.

Por ABC Color

En una conferencia de prensa realizada en Mburuvicha Róga, el jefe de Gabinete, Javier Giménez; la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y el ministro de Economía, Óscar Lovera, anunciaron que entre abril y mayo serán desembolsados 150 millones de dólares para el sector de la construcción.

Javier Giménez en camisa blanca y saco negro, Claudia Centurión en blusa blanca y Óscar Lovera en saco marrón y camisa blanca, en conferencia con ambiente moderno.
Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas, Javier Giménez, jefe de Gabinete y Óscar Lovera, ministro de Economía.

La deuda total es de 210 millones de dólares en capitales y más de 100 millones en materia de intereses.

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