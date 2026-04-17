Plan de pago a constructoras: Gobierno anuncia desembolso de US$ 150 millones para mayo

El Poder Ejecutivo anunció este viernes la puesta en marcha de un plan de pagos para honrar las deudas con empresas constructoras. De acuerdo con lo informado, para mayo estarán desembolsando US$ 150 millones, con lo que -según la estimación del Ministerio de Obras Públicas- quedará saldado el 85 por ciento de la deuda del 2025.