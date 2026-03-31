La “economía de guerra” que tumbó a otro ministro de Peña, agranda la lista de destituidos

El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, anunció hoy que el ministro de Economía y Finanzas (MEF) Carlos Fernández Valdovinos, ya no es jefe del erario en el gobierno de Santiago Peña, desde el 15 de agosto de 2023. De manera interina asumió el MEF, Juan José Galeano, actual asesor económico de la Presidencia.

Fernández Valdovinos, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) en el gobierno de Horacio Cartes, tenía un perfil muy cuestionado no solo por los legisladores, sino también por los gremios, como los docentes.

Hace 15 días atrás, luego de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en nuestro país, el entonces ministro del MEF negó insistentes rumores que indicaban que dejaba el cargo.

Varias situaciones determinaron que su figura se desgaste. Una de ellos fue el debate de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que se aprobó contra viento y marea a finales de diciembre de 2023, con un gran protesta en las calles como el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande).

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Luego el debate de la reforma de la Caja Fiscal, chocó con políticos, sobre todos los colorados cartistas que denunciaron que fueron engañados por los técnicos del MEF.

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En tanto, varios gremios, como el docente, que protestó en varios puntos del país contra la reforma de la Caja. Finalmente, se sancionó en el Congreso Nacional una versión más flexible. Pero la imagen del ministro Fernández Valdovinos se deterioró irreversiblemente.

Por otra parte, las deudas del Estado con las empresas vialeras y las farmacéuticas se tornaron en un gran problema para la administración de Santiago Peña que hasta ahora, no puede dar una solución definitiva.

De acuerdo a las estimaciones, la deuda con las vialeras y las farmacéuticas superan US$ 1.000 millones.

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“Economía de guerra”

El 16 de marzo pasado, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, anunció que el Gobierno aplicará una “economía de guerra” debido a una caída abrupta en las recaudaciones impositivas.

Recalcó que no aumentarán impuestos y que se priorizarán los sectores de salud, seguridad, educación y protección social.

“La situación fiscal no es la más fácil, al país le va bien, al fisco no tanto, eso es raro, pero es lo que está ocurriendo. Vamos a tener y no quiero que suene tan fuerte, pero ya veo en los titulares va a salir, una economía de guerra para la parte fiscal. No estamos en condiciones de seguir al mismo ritmo de cuando nosotros teníamos incrementos impositivos equivalentes al 20% interanual, que fue lo que ocurrió durante el primer año de gestión”, sostuvo en esa ocasión, Fernández Valdovinos.

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El “gigante que despierta” y el “doble grado de inversión” que propugna el presidente Peña, no pudo sostener al ministro del MEF, el doctor de Economía de la Universidad de Chicago.

Fernández Valdovinos se suma a la lista de ministros (secretarios de Estado), ministros (secretarios ejecutivos(titulares de entes y viceministros, que presentaron renuncia o fueron destituidos, desde el 15 de agosto de 2023.

Renunciaron o fueron cesados

* Ángel Barchini, Ministro de Justicia

* Eddie Jara, presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar)

* Lea Giménez (Jefa de Gabinete Civil)

* Javier Giménez (Ministerio de Industria y Comercio)

*Marlene Ocampos y Juan Ramón Benegas, Instituto Nacional del Indígena (INDI).

*Cynthia Figueredo, ministra de la Mujer.

*Florencia Taboada, ministra secretaria de la Juventud

*Paula Carro, vocera presidencial (rango de ministra)

*Federico Mora, viceministro de Educación Superior y titular del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

*Rossana Gimenez, titular del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN).