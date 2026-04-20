Transportistas ajustan 27% el flete de ganado por presión del combustible

Después de al menos tres incrementos de precios del gasoil y otros combustibles derivados del petróleo en el lapso de pocas semanas, la Asociación Nacional de Transportistas de Ganado (ANTG) realizó desde este lunes su primer reajuste en las tarifas de fletes.

En entrevista con ABC, Silvio Marecos, titular del gremio, comentó que el sector está muy afectado por la suba del carburante, que actualmente representa el 44% de sus costos. En consecuencia, la situación derivó en un aumento del 27% en el servicio de flete, contó.

Costo trepó a G. 20.400 camión por kilómetro recorrido

“Desde este lunes, la tarifa pasa de G. 400 a G. 510 por kilómetro por animal. Para un camión estándar de 40 animales —base tarifaria del sector— esto implica un aumento de G. 16.000 a G. 20.400 por kilómetro recorrido”, destacó.

Precisó que durante todas estas semanas de sucesivos encarecimientos de combustibles, el sector absorbió los sobrecostos, ante la incertidumbre e incluso posibilidad de mayores subas del gasoil y la nafta.

“Ahora ya no podemos absorberlos. El combustible nos lleva casi el 50% de los costos del servicio. No descartamos un nuevo ajuste si sigue subiendo, porque nuestros márgenes ya no son rentables”, explicó.

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Indicó que la modificación de la tarifa será comunicada tanto a productores como a la industria, principales usuarios del servicio, y que esta suba es necesaria para sostener la operatividad del sector.

40 empresas forman parte de la Asociación

En cuanto a la ANTG, Marecos mencionó que es un gremio que aglutina a unas 40 empresas, que en conjunto operan alrededor de 500 camiones.

En los transportes acoplados -los más utilizados para el traslado de ganado-se movilizan hasta 80 terneros o entre 40 a 45 animales terminados, aunque reiteró que el cobro del flete se calcula sobre una base de 40 cabezas.

“Ahora mermó bastante el traslado de animales; muchos extranjeros vinieron a comprar trasporte y eso también presiona a la baja los precios del servicio”, indicó.

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Empleos directos

Finalmente, recordó que además, enfrentan costos elevados en repuestos, lubricantes y cubiertas, lo que impacta en la rentabilidad de las empresas.

“Estamos teniendo menores ganancias; a veces empatamos los gastos, pero lo sostenemos por nuestros trabajadores. De los 500 camiones dependen unas 1.000 personas de forma directa, entre choferes, ayudantes, mecánicos, lavaderos y gomeros”, concluyó.