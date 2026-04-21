Alta concentración bancaria de fondos públicos: 56% en solo tres entidades

En guaraníes, la distribución presenta una concentración significativa en pocas entidades. El Banco Nacional de Fomento (BNF) lidera con G. 5,228 billones, equivalente al 28,7% del total. Le sigue Ueno Bank con G. 3,721 billones (20,4%) y Continental con G. 2,482 billones (13,6%). En conjunto, estas tres entidades concentran el 62,7% de los depósitos en moneda local.

Por su parte, Sudameris ocupa la cuarta posición (9,7%), seguido por BASA (6,7%). El resto del sistema presenta participaciones más acotadas que van de alrededor del 5% a un 2%, como son los casos de Zeta (4,6%), Bancop (3,7%) e Itaú (3,5%).

GNB alcanza (3,0%) e Interfisa (2,4%). Las participaciones menores corresponden a Familiar, Atlas, Citibank y Solar, cada uno por debajo del 2%. Las entidades extranjeras como De la Nación Argentina y Do Brasil presentan una presencia marginal en esta moneda, tal como se muestra en la infografía.

En dólares, el patrón de concentración también es elevado, aunque con una distribución distinta entre entidades. Ueno Bank lidera con US$ 235.381.762, que representa el 22,8% del total.

Sudameris ocupa la segunda posición con US$ 221.874.656 (21,5%) y Continental la tercera con US$ 212.078.452 (20,5%). Estas tres entidades concentran el 64,8% de los saldos en moneda extranjera, lo que indica una fuerte centralización de los recursos en divisas.

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BASA se ubica en la cuarta posición (13,4%), seguido por BNF (7,8%). A partir de este punto, las participaciones se reducen de forma marcada: Citibank (5,1%), GNB (3,1%) y Zeta (1,9%).

Itaú, Familiar, Bancop e Interfisa registran porcentajes inferiores al 2%. Las entidades extranjeras presentan nuevamente participaciones marginales, con valores inferiores al 0,1% en algunos casos.

Los datos revelan tres elementos relevantes. Primero, existe una alta concentración en un número reducido de bancos, tanto en guaraníes como en dólares. Segundo, el liderazgo difiere según la moneda: BNF domina en moneda local, mientras que Ueno y Sudameris tienen mayor protagonismo en dólares. Tercero, la presencia de bancos internacionales es limitada.

Finalmente, la concentración puede facilitar la coordinación operativa y la administración de grandes volúmenes de recursos, aunque también implica riesgos en términos de diversificación.

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En este contexto, la distribución de los saldos de los fondos públicos no solo refleja decisiones de tesorería pública, sino que también influye en la dinámica de captación, liquidez y posicionamiento de las entidades dentro del sistema financiero nacional.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones