BCP “se esconde y oculta la verdad” referente a Ueno, denuncia diputado

Recientemente, el diputado colorado disidente Mauricio Espínola planteó dudas sobre la coherencia de la información divulgada por Ueno Bank y la que figura en sus estados contables. Ahora, como una continuación, apuntó que el BCP “se esconde y oculta la verdad” sobre esta entidad bancaria cuyo presidente es Miguel Vázquez.

“Desde el año pasado vengo denunciando la exposición desmedida de Ueno Bank con sus empresas vinculadas. Los datos confirman que han pulverizado el límite legal del 20%, operando en una zona de riesgo sistémico que el regulador prefiere ignorar”, publica el legislador en sus redes sociales.

Al respecto, “recuerda” a la Superintendencia de Bancos que ese límite “no es un capricho”, sino, se constituyó precisamente para evitar que las crisis de grupos empresariales arrastren los ahorros del público.

“Ignorar esta norma es invitar deliberadamente a una nueva crisis financiera”, sostiene.

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Exposición de Ueno Bank

Como parte de su publicación, Espínola sostiene que la exposición de Ueno con relacionadas y vinculadas al cierre del año pasado es “alarmante” por estos puntos que menciona:

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Valores al cobro con vinculadas: G. 796.172 millones.

Créditos y contingencias con vinculadas: G. 351.645 millones.

Créditos varios (anticipo por software ITTI): G. 385.276 millones.

Exposición Total: G. 1,53 billones.

Patrimonio Efectivo (Dic 2025): G. 2,21 billones.

Nivel de exposición: 69% (3.5 veces el límite legal).

“Que no pretendan los directivos del BCP decir que desconocen los ‘trucos contables’ detrás de estas cifras. Conocen de sobra la historia de las crisis bancarias de mediados de los noventa, provocadas por estas mismas prácticas. No son ignorantes”, sostiene.

Inclusive menciona que “en última instancia”, una inacción convierte a las altas autoridades del BCP “en cómplices conscientes”.

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Instituciones deben recuperar “decencia”

Finalmente, el legislador menciona que “ante denuncias de reconocidos líderes de Honor Colorado sobre negociados y coimas en el entorno empresarial del presidente Santiago Peña”, también espera que alguna institución “recupere la decencia y se haga cargo de este caso gravísimo”.

“No podemos permitir que el sistema financiero se use como caja de auxilio para empresas amigas. Toda la información expuesta es de acceso público y está a la vista de quien quiera auditarla. Lo que necesitamos ahora es que las instituciones vuelvan a funcionar para proteger a los ciudadanos y no para blindar intereses particulares. Sin transparencia no hay estabilidad posible”, sentenció.

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