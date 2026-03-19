Tres bancos concentran 61% de fondos públicos en guaraníes y 58% en dólares

En moneda local, el liderazgo es claro y está encabezado por el Banco Nacional de Fomento (BNF), que administra G. 5,351 billones, equivalente al 29,7% del total. Esta posición refleja el rol estructural del banco público dentro del sistema, como principal receptor de fondos del Estado.

En segundo lugar se ubica Ueno Bank, con G. 3,321 billones y una participación de 18,5%, seguido por Banco Continental, que concentra G. 2,426 billones, representando el 13,5%.

Las tres entidades concentran en conjunto el 61,7% de los depósitos en guaraníes, lo que evidencia un elevado nivel de concentración en la gestión de liquidez pública. Más atrás aparecen Sudameris, con G. 1,896 billones (10,5%), y Basa, con G. 1,178 billones (6,5%), consolidando un segundo bloque de entidades con participación relevante.

En el segmento en dólares, la estructura presenta algunas diferencias, aunque se mantiene la concentración en pocas entidades. Ueno Bank lidera con US$ 217.340.881, equivalente al 20,9% del total. Le sigue Banco Continental, con US$ 209.626.669 y una participación de 20,1%, mientras que Sudameris ocupa el tercer lugar con US$ 180.886.494, representando el 17,4%.

En este caso, los tres principales administradores concentran el 58,4% de los depósitos en dólares, una proporción levemente inferior a la observada en moneda local, pero igualmente elevada. Posteriormente se ubican Basa, con US$ 174.154.152 (16,7%), y el BNF, con US$ 87.778.002 (8,4%), mostrando una menor presencia del banco estatal en moneda extranjera.

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El análisis conjunto de ambas monedas permite observar que ciertas entidades mantienen posiciones dominantes en ambos segmentos, particularmente Ueno Bank y Banco Continental, que figuran entre los tres principales administradores tanto en guaraníes como en dólares. Sudameris también destaca con una participación relevante en ambos mercados, consolidando su posición dentro del sistema.

Por otro lado, el BNF presenta una marcada especialización en moneda local, donde lidera ampliamente, mientras que su participación en dólares resulta considerablemente menor. Esta diferencia puede responder a la naturaleza de los flujos que administra y al rol institucional que cumple dentro del sistema financiero.

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En términos generales, la distribución de los depósitos de los OEE’s confirma una fuerte concentración en un grupo reducido de bancos, lo que puede tener implicancias tanto en la gestión de liquidez del sector público como en la dinámica del sistema financiero.

Asimismo, la coexistencia de depósitos en guaraníes y dólares refleja la estructura financiera del sector público, donde la diversificación por moneda continúa siendo, ciertamente, un elemento relevante en la administración de recursos.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones