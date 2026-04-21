ANDE inicia operativo contra conexiones ilegales en Cordillera: hay multas millonarias

El operativo de la ANDE, encabezado por la Gerencia Comercial y la División de Pérdidas, tiene como meta principal la verificación de 300 suministros en diversos puntos de Cordillera. Para estas tareas, la empresa estatal dispuso el despliegue de 10 cuadrillas técnicas que trabajan de manera coordinada con el Departamento de Gestión de Pérdidas Central y el Departamento de Intervenciones, según informó.

El objetivo de esta movilización es optimizar la eficiencia del sistema de distribución y garantizar un servicio seguro para los usuarios que se encuentran en regla, indicaron desde la ANDE. Las labores incluyen el control estricto de las líneas de baja tensión y la regularización inmediata de cualquier servicio que presente anomalías en su conexión.

Intervención y multa en un comercio de Caacupé

Como parte de estas acciones, los técnicos de la ANDE ejecutaron un procedimiento en un establecimiento comercial de la ciudad de Caacupé. Durante la inspección del suministro registrado a nombre de Avelina Caballero de Verón, con NIS N.° 1041373, se constató la existencia de una derivación en el borne de entrada del medidor.

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Según el informe oficial, se utilizaron conductores de 2 x 4 mm² para evitar el registro real del consumo de energía. Ante este hallazgo, los funcionarios procedieron al retiro de los cables precarios y a la normalización del servicio. Como consecuencia directa de la infracción, se aplicó una multa de G. 10.211.860 al titular del suministro.

Marco legal y canales de denuncia

La institución recordó que se encuentra plenamente vigente la Ley N.º 7300/2024 de Protección del Sistema Eléctrico Nacional. Esta normativa endurece las sanciones para quienes realicen conexiones clandestinas o manipulen medidores, considerando que estas prácticas no solo afectan las finanzas de la estatal, sino que ponen en riesgo la estabilidad de la red eléctrica en toda la zona.

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Además de los controles presenciales, la ANDE instó a la ciudadanía a colaborar con el combate al hurto de energía. Para ello, recordó que se encuentran habilitados canales de denuncia anónima a través de su página web oficial, la aplicación móvil MI ANDE y la línea de WhatsApp 0962 160160. Las autoridades señalaron que estos operativos continuarán de forma aleatoria y permanente en todo el territorio nacional.