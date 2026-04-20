Hernán Rivas acompaña a Peña en inauguración de ANDE en Itapúa

El acto oficial, realizado en el marco de la entrega de 67 viviendas construidas por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitad (MUVH) en Edelira y Tomás Romero Pereira, sirvió de escenario para que el cartismo exhibiera una vez más su respaldo político a uno de sus miembros más cuestionados.

Mientras la ANDE, bajo la gestión del Ing. Félix Sosa, detallaba la instalación de tres transformadores de 100 kVA y el tendido de 3.550 metros de conductores preensamblados en Pirapey Km 35, el senador Rivas -oriundo del departamento de Itapúa- en un sitio privilegiado para invitados, luciendo un caso blanco de la empresa eléctrica, se mostraba sonriente, ignorando las graves denuncias que pesan sobre su formación académica, así como las recientes denuncias de amedrentamiento a la Fiscalía.

La presencia de Rivas en Itapúa genera profundos interrogantes sobre la naturaleza del “permiso” anunciado el pasado jueves por el titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez. Según el anuncio oficial realizado desde Mburuvicha Róga, Rivas solicitó dejar su banca —un beneficio no contemplado en la Constitución Nacional fuera de los casos de designación como ministro o diplomático— para “preparar su defensa”.

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No obstante, lejos de estar recluido con sus abogados para analizar la nueva denuncia por uso de documento público de contenido falso, el legislador optó por participar activamente en la comitiva presidencial.

Cabe recordar que el “salvataje” que se planteará en el Senado guarda similitudes con el caso del condenado Erico Galeano, en el que utilzaron la estructura estatal para blindar a sus aliados políticos con cuentas pendientes con la justicia.

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Entre la inversión de la ANDE y las amenazas a la Fiscalía

Mientras el Gobierno resalta la inversión de G. 56.000.000 en el barrio San Miguel de Tomás Romero Pereira, que incluyó 20 postes de hormigón armado y nuevos artefactos de alumbrado público, el trasfondo judicial de Rivas se vuelve cada vez más oscuro.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, confirmó recientemente la existencia de una nota en la que reportan presuntas amenazas por parte del senador contra la fiscala Patricia Sánchez, quien investiga la legitimidad de su título universitario.

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Pese a la gravedad de que un legislador bajo sospecha de poseer un “título mau” sea señalado por coacción contra una agente del Ministerio Público, el presidente Santiago Peña optó por un discurso de defensa. La última semana, Peña evitó evitó en sus declaraciones cuestionar la idoneidad de Rivas y atacó a la prensa, calificando el reclamo ciudadano y periodístico como una “indignación selectiva”.

¿Qué hacía Hernán Rivas en la inauguración?

Debido a las dudas instaladísimas sobre la veracidad de la calificación de Rivas en la Universidad Sudamericana, el senador colorado había prometido llevar al Congreso a “diez compañeros y profesores” para demostrar que asistió a clases, una promesa que hasta ahora no cumplió, prefiriendo en su lugar el refugio de los actos oficiales y el protocolo presidencial en el interior del país.

La respuesta a la pregunta qué hacía Hernán Rivas en Itapúa parece ser una demostración de fuerza política, apareciendo públicamente con el mandatario Peña, en la zona de donde proviene.

Mientras las familias de Edelira celebran la llegada de energía eléctrica, la ciudadanía observa cómo el oficialismo utiliza los días de gobierno para normalizar la presencia de figuras que, en un sistema de justicia funcional, deberían estar rindiendo cuentas en lugar de asistir a actos inaugurales.