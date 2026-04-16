Caja Fiscal: el déficit ya llega a US$ 103 millones en el primer trimestre

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer el monto ingresado y pagado por las jubilaciones del sector público en el primer trimestre del año que resultó con una diferencia del 43% entre los ingresos y egresos del Fondo, lo que representa en término de valores unos US$ 103 millones al cambio actual. El déficit de la Caja Fiscal crece cada mes, en tanto está en implementación la nueva Ley de reforma en el sistema que plantea mínimos cambios y su impacto para revertir este saldo rojo sería leve.

De acuerdo con los datos del MEF, el monto de los ingresos por aportes de los afiliados en el mes de marzo del presente año fue de G. 285.729 millones, mientras que los egresos por pagos de jubilaciones y pensiones totalizaron G. 512.999 millones, lo que arroja una diferencia de G. 227.270 millones (unos US$ 35 millones al cambio actual). Esta diferencia, como viene sucediendo en los últimos años, se financió con impuestos de los ciudadanos

En tanto que en el acumulado entre enero y marzo del presente año, el déficit llega G. 669.560 millones, unos US$ 103 millones al cambio actual, lo que significa casi US$1,1 millones de déficit por día. Los ingresos en el primer trimestre fueron de G. 877.338 millones, mientras que los egresos del fondo en dicho periodo representaron unos G. 1,54 billones.

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Resultado por sectores

Según los datos oficiales, militares, policías, docentes , magistrados judiciales y docentes universitarios representan los sectores deficitarios con una diferencia del 75%, 62%, 50%,28 y 26% respectivamente de los ingresos con respecto los egresos al mes de marzo último. En el caso de los militares, sus ingresos al mes de marzo sumaron G. 64.974 millones, mientras que sus gastos G. 235.111 millones, lo que arrojó una diferencia negativa de G. 170.137 millones.

Por otra parte, los policías sumaron aportes por G. 121.805 millones, y sus egresos fueron por G. 289.907 millones, que arrojó una diferencia negativa de G. 168.102 millones.

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Con respecto al sector de los docentes, sus aportes sumaron G. 322.447 millones, pero sus gastos llegaron a G. 646.366 millones, que generó también un saldo rojo de G. 323.918 millones.

Una reforma parche a la Caja Fiscal

En tanto crece el saldo rojo de la Caja Fiscal, el presidente Peña promulgó la Ley 7633 de una reforma que apenas permitirá reducir en un 40% esa diferencia en el tiempo, cuando la propuesta inicial pretendía un 60% de impacto.

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Esto debido a que el proyecto que presentó el Ejecutivo inicialmente sufrió modificaciones en el Congreso por la presión de docentes, donde se negoció una “reforma light” o parche que solo empujaría el problema hacia adelante.