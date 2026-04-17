En economía de guerra, pero salarios en Gobierno Central crecieron 7%

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió esta semana el informe de situación financiera de la administración central, en el que detalla los ingresos, gastos y el resultado fiscal obtenido, del cual se detalla que el gasto salarial sigue aumentando y absorbiendo una gran parte de los recursos del Tesoro, y en el contexto de una “economía de guerra”.

Según los datos, al cierre del tercer mes del año, los ingresos alcanzaron un total de G. 11,82 billones (US$ 1.818 millones al cambio vigente), que representa una caída del 1,5% frente al mismo periodo del año pasado; mientras que los gastos sumaron G. 13,9 billones (US$ 2.138 millones), que equivalen a 7% más.

En lo que respecta al gasto, dentro del paquete total las remuneraciones pagadas a los empleados públicos alcanzaron entre enero y marzo del presente año, G. 5,78 billones (US$ 889 millones), el incremento por ende fue del 7%, con respecto al mismo periodo del año pasado.

Según el informe del MEF, el aumento se explica principalmente por el gasto salarial en el Ministerio de Salud Pública, en el Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio del Interior y en el Poder Judicial, tanto por ajustes por salario mínimo como por el aumento del personal.

En enero el MEF destinó a salarios G. 1,86 billones; en febrero, G. 1,95 billones; en marzo, G. 1,96 billones, que en conjunto totalizaron, G. 5,78 billones, esta cifra representa el 63% de los ingresos tributarios del periodo, según el informe. Es decir, de cada G 100 recaudados, G. 63 son para pagar salarios.

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Prestaciones sociales aumentaron 16%

Por otra parte, el informe oficial también detalla sobre otros gastos importantes en la Administración Central que son las prestaciones sociales. Según se extrae del reporte del MEF, se destinaron al primer trimestre del año G. 2,89 billones (US$ 445 millones), que representan un aumento del 16%. Este gasto, absorbe alrededor del 31% de los ingresos tributarios.

El MEF agrega que el incremento se da por mayores gastos en los programas de Hambre Cero, Adultos Mayores, Tekoporã y pensiones contributivas (este último caso es el subsidio que otorga el Tesoro para cubrir el déficit de la Caja Fiscal).

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El gobierno desembolsó en concepto de pago de jubilaciones del sector público y pago de pensiones, unos G. 1,54 billones (US$ 238 millones) al primer trimestre del presente año. Sin embargo, el tesoro termina absorbiendo mayormente este compromiso, debido al déficit que acumulan casi todos los sectores.

Así, la Caja Fiscal, que administra la jubilación de un sector de funcionarios públicos, al mes de marzo último acumulaba un déficit de G. 669.560 millones (US$ 103 millones al cambio vigente), que en su mayor parte se financia con los recursos del Tesoro.