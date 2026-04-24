Cámara de Comercio insta a consejeros del IPS a poner sus cargos a disposición

El nuevo titular del IPS, Isaías Fretes, pidió que los miembros del Consejo de Administración de la previsional pongan sus cargos a disposición, al igual que se vuelvan a transmitir todas las sesiones del Consejo Directivo.

La propuesta de que los consejeros abandonen sus cargos es apoyada por la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), al igual que por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), según confirmó su presidente, Ricardo Dos Santos.

“Creemos que el IPS requiere de transformaciones profundas y para eso es insuficiente solo el cambio en la presidencia”, precisó a ABC Color.

Asimismo, aseguró que en el Consejo necesita de “gente comprometida con la lucha contra la corrupción”, al igual que personas que busquen eficiencia y “mejora sustancial” de los servicios.

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Cuidado de los recursos

Otro punto que mencionó Dos Santos es que debe ser una prioridad para las autoridades de la previsional el cuidado de los recursos, ya que mediante esto se lograría un “funcionamiento adecuado del sistema jubilatorio”.

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Ahora, el IPS está gestionado por Isaías Fretes, exdirector de Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Armada Paraguaya, exdirector del Hospital Militar Central y docente médico de la Universidad Nacional de Asunción, ya que el cuestionado Jorge Brítez fue destituido.

Este cambio en la previsional fue anunciado el Poder Ejecutivo en medio de un contexto de recientes escándalos de supuesta mala praxis en hospitales de la previsional y constantes quejas de los asegurados por la falta de avances en el mejoramiento de los servicios de salud de la institución bajo la administración de Brítez.

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