Feprinco apoya pedido de titular del IPS a consejeros: “Deben poner sus cargos a disposición”

Al asumir el cargo de presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) esta semana, el doctor Isaías Ricardo Fretes pidió a los miembros del Consejo de Administración de la previsional poner sus cargos a disposición, con el fin de tener libertad de tomar las decisiones que crea conveniente para hacer cambios en una institución marcada por escándalos y problemas administrativos.

Sin embargo, uno de los miembros del Consejo se ha manifestado en rechazo del pedido de Fretes: José Emilio Argaña, representante del sector de los empleadores, quien argumenta que los cambios de cargos del Consejo de Administración del IPS son potestad exclusiva del Poder Ejecutivo y no del presidente de la previsional.

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Iván Dumot, vicepresidente de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) -parte del sector empleador al que Argaña representa en el Consejo- comentó sobre el tema expresando apoyo al pedido del nuevo titular del IPS.

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“Todos (los miembros del Consejo) deben poner su cargo a disposición y la decisión debe ser del presidente cómo quiere integrar su consejo”, dijo Dumot.

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Pedido de Fretes es “absolutamente razonable”

El número dos de la Feprinco calificó a Fretes como “una bocanada de aire fresco dentro del tufo a podredumbre que hay en IPS desde hace tiempo” e insistió en que “todos deben colaborar para darle la máxima libertad de tomar las decisiones que crea conveniente” para lograr el “cambio radical” que, en su opinión, necesita la previsional.

Dumot señaló que es cierto que los consejeros son designados por el Poder Ejecutivo, pero recordó que el presidente Santiago Peña dio libertad de acción a Fretes para realizar los cambios que crea conveniente.

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Subrayó que, en su opinión, el pedido que hizo Fretes a los consejeros de poner sus cargos a disposición es “absolutamente razonable” y señaló que eso no implica la remoción inmediata de ningún miembro del Consejo.

“Significa darle la libertad de tomar decisiones y en esa línea Feprinco lo va a apoyar”, declaró.

Nuevo liderazgo en IPS

El doctor Isaías Fretes, exdirector de Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Armada Paraguaya, exdirector del Hospital Militar Central y docente médico de la Universidad Nacional de Asunción, fue designado presidente del IPS el pasado miércoles, en reemplazo de Jorge Brítez.

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El cambio de liderazgo en el IPS anunciado por el Poder Ejecutivo se produce en un contexto de recientes escándalos de supuesta mala praxis en hospitales de la previsional y constantes quejas de los asegurados por la falta de avances en el mejoramiento de los servicios de salud de la institución bajo su administración, problemas que Fretes prometió atacar.