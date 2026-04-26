Itaipú: Se cumplen 53 años del Tratado y suman las denuncian de negociaciones a espaldas de la ciudadanía

La conmemoración de más de medio siglo del Tratado de Itaipú encuentra a Paraguay en una posición de vulnerabilidad estratégica. Según el análisis del expresidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. Pedro Ferreira, la actual administración estatal está llevando adelante una negociación bajo un esquema de “soberbia estéril”, donde no existe un listado de propuestas públicas ni se han realizado consultas a los sectores legislativos o partidarios.

“Un gobierno que se va en 2 años y algo cree tener la legitimidad para, a escondidas, negociar condiciones que prevalecerán por décadas”, cuestionó el experto, señalando que el Ejecutivo ha fallado sistemáticamente en cumplir su propio cronograma.

Tras postergar la meta de diciembre de 2024 a mediados de 2025, el Paraguay llega a esta fecha sin una estrategia definida para el enero de 2027, momento en que la tarifa podría caer drásticamente, favoreciendo principalmente los intereses brasileños.

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Infraestructura deficiente y el mito de la venta de energía

Uno de los puntos más críticos señalados es la falta de preparación técnica para aprovechar el 50% de la energía que corresponde al país. La demora en obras fundamentales, como la línea de 500 kV hasta Valenzuela, limita la capacidad de consumo interno. A esto se suma la contradicción en la política de precios: mientras se proyectan subas para el consumidor residencial, se otorgan beneficios a sectores específicos.

“Es difícil convencer a un posible consumidor que debe pagar 50 cuando al mismo tiempo le entregamos a Argentina a 28 y le ofrecemos a ciertas electrointensivas a 30 por 15 años”, enfatizó el Ing. Ferreira. Estas incoherencias son calificadas como “repelentes a inversiones” que realmente generen desarrollo para el territorio nacional.

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La ilusión de los beneficios inmediatos

Respecto a la posibilidad de vender excedentes de Itaipú directamente al mercado brasileño, el panorama es menos optimista de lo que proyecta el discurso oficial. La viabilidad de este punto depende exclusivamente de la aprobación del nuevo Anexo C en los parlamentos de ambos países, un proceso burocrático que, según antecedentes, podría demorar años.

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“Si la aprobación fuera en el 2027, eso nos lleva al 2030 para que sea realidad. Para esa época, cualquier incremento en Royalties será pagado principalmente por la ANDE, con la plata que los ciudadanos pagamos por lo medido en nuestros medidores”, aseguró.

El desafío del Acuerdo Operativo

Ante el fin del Acuerdo Operativo este año, la propuesta técnica del expresidente de la ANDE apunta a negociar un esquema estacional que otorgue preferencia a Paraguay durante el verano y a Brasil en invierno.

“Si va comprar ANDE el 50% de Itaipú, en parte porque la tarifa cae, el énfasis debió darse en qué hacer a partir del 2027 cuando Brasil entra en la potencia contratada por ANDE, tema no previsto en el actual acuerdo operativo. El actual acuerdo operativo se centra en el costo para ANDE cuando sobrepasa su contrato y trae energía no vinculada a su contrato”, explicó Ferreira.

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Añade que todo esto requiere también infraestructura, como conversores de frecuencia que podrían negociarse dentro del Presupuesto Itaipú sin necesidad de ir a los Congresos para su aprobación. “Esto puede ayudar a diferir en varios años la necesidad del Paraguay de nueva energía más cara que la actual”, apuntó.

A 53 años de aquel 26 de abril de 1973, la soberanía energética sigue siendo una materia pendiente, supeditada a negociaciones que, según las críticas, priorizan el hermetismo sobre el beneficio nacional a largo plazo.