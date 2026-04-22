Itaipú: exconsejero advierte falta de transparencia en negociación del Anexo C

A escasos días de cumplirse, este 26 de abril, un año más de la firma del Tratado de Itaipú, el panorama sigue siendo incierto para la ciudadanía. Según el exconsejero de la entidad binacional, Ing. Eduardo Viedma, existe una marcada falta de información oficial sobre el estado actual de las tratativas entre Paraguay y Brasil.

Para el especialista, la revisión no debe limitarse únicamente al Anexo C, ya que la deuda por la construcción de la represa está totalmente cancelada, lo que obliga a replantear la ampliación de la generación para cubrir la demanda creciente de ambos países.

Viedma enfatizó que el país se acerca rápidamente al escenario en el que consumirá la totalidad de su potencia instalada, lo que hace imperativo que los negociadores actúen con celeridad y transparencia. La expectativa es alta, pero el flujo de datos desde el Ejecutivo es casi nulo, señaló el exconsejero.

Lea más: 14.000 MWp de energía solar flotante en la mira

La tarifa ideal para el desarrollo industrial

Uno de los puntos más sensibles en el debate es el costo de la potencia. Viedma sostuvo que, para apuntalar un verdadero desarrollo industrial, la tarifa debería situarse en torno a los US$ 10 el kW-mes, considerando exclusivamente el costo operativo intrínseco de la Central ya pagada.

No obstante, reconoció que este número podría sufrir variaciones, aumentando unos dólares más si se decide reinvertir en nuevos proyectos de infraestructura dentro de la propia binacional para aumentar su generación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta posible reducción tarifaria ya asoma en el horizonte tras el entendimiento firmado con Brasil en 2024, pero trae consigo un arma de doble filo. Según el Ing. Viedma, por un lado, la ANDE accedería a energía a un costo mucho menor al actual, al cual calificó como una tarifa inflada. Por el otro, el Estado paraguayo sufriría una drástica caída en los ingresos destinados a gastos socioambientales, recursos que sostienen numerosos proyectos gubernamentales en los últimos años.

Lea más: Itaipú: Brasil garantiza que la tarifa de la binacional bajará en el 2027

El fin del blindaje para la ANDE

Otro foco de preocupación es la inminente cancelación del Acuerdo Operativo de 2007. Esta herramienta técnica permitía a la ANDE utilizar excedentes y acceder a la potencia contratada por el lado brasileño en condiciones ventajosas. Según Viedma, el fin de este pacto representa un perjuicio directo para la estatal eléctrica, que perderá esa flexibilidad operativa justo cuando la demanda interna exige más.

Ante este escenario, la propuesta es mirar más allá de las turbinas actuales. El exconsejero recordó que ya en 2021, cuando él era consejero, se presentaron planes para la instalación de paneles solares flotantes, sistemas de baterías y nuevas unidades generadoras. Actualmente, se cuenta con una planta solar piloto de 1 MW, lo que implica que Itaipú tiene 14.001 MW de potencia instalada total.

Finalmente, Viedma abordó el concepto de la cesión de energía, la cual vaticinó que desaparecerá de forma natural a medida que el consumo local absorba toda la parte paraguaya. En ese contexto, instó a dejar de pensar únicamente en la venta de energía al mercado eléctrico brasileño y empezar a diseñar un sistema de comercialización e intercambio con el país socio.

Lea más: Itaipú: Acuerdo Operativo llega a su fin este año y podría venirse el “tarifazo” de la ANDE

Explicó que, debido a la magnitud de su sistema, Brasil ofrece en ciertos horarios energía incluso más barata que la de Itaipú. Por ello, el futuro debe incluir la posibilidad de importar energía brasileña cuando sea conveniente y fomentar la generación privada a través de la ley de energías renovables.

Antes de concluir, reiteró que es necesario que la población conozca a profundidad los acuerdos que se están logrando en Itaipú, algo que hasta hoy sigue siendo una deuda de los negociadores.