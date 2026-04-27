Empresarios defienden reajuste del salario mínimo por IPC y otros sectores piden revisar la fórmula

El Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) convocó para este martes al Consejo Consultivo para debatir el nuevo reajuste del salario mínimo para el presente periodo, monto que hoy representa G. 2.899.048, tras la última modificación el 1 de junio del año pasado.

Al respecto, el representante de los empresarios ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), Enrique Vidal, sostuvo que lo establecido por la ley vigente es lo que debe cumplirse en relación al reajuste del salario mínimo, es decir, por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) proveído por el Banco Central del Paraguay (BCP).

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“La Ley debe respetarse”

En ese sentido, el ejecutivo afirmó que las normativas vigentes deben respetarse y que cualquier discusión debe partir de ese marco legal. No obstante, señaló que si se plantea modificar el esquema actual, “no existe problema” mientras se instale una mesa de diálogo para analizar ajustes.

“No es una cuestión de decir por sentimiento queremos aumentar el 10% o 25%. Antes de que entre en vigor la ley actual, el salario mínimo se reajustaba cuando la inflación alcanzaba el 10%, y era una pelea entre sindicalistas, empresas y empresarios. Luego se creó la normativa vigente para que el reajuste se realice de acuerdo con el IPC”, explicó.

Previsibilidad al sector empresarial

Agregó que el sistema actual permite “previsibilidad al sector empresarial” para planificar costos y producción, ya que el ajuste acompaña la inflación. Esa es la razón, alegó por la cual cree que esto debe continuar, porque es previsible. “No se trata de que si el PIB sube tanto, el salario mínimo deba subir en la misma proporción. Hay muchos factores en juego”, indicó.

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Para Vidal, el salario mínimo debe funcionar como un piso salarial, sobre el cual pueden sumarse mejoras según la formación y capacidades del trabajador. Reiteró que cualquier modificación de la fórmula debe realizarse por ley.

“Debemos sentarnos a trabajar y presentar al Congreso para modificar ese índice. El sector sindical propone basarse en el costo de vida, y eso debe estudiarse”, señaló.

El IPC “no refleja la realidad”

Por su parte, el vocero de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), Eugenio Caje, manifestó que desde el gremio reconocen que la fórmula del IPC no refleja la realidad del consumo diario del trabajador paraguayo.

Sostuvo que la canasta del Banco Central tiene base estadística de 2017 y que el sistema “está vencido”. Sin embargo, aclaró que el gremio “defiende con firmeza” que la actualización del salario se realice con datos del Banco Central y del Instituto Nacional de Estadística (INE), en una mesa tripartita “real y por ley del Congreso y no por decreto o por decisión política improvisada”, afirmando que es exactamente lo que Asimcopar pidió cada vez que se discutió este tema.

Discutir otras variables

Caje afirmó que es válido discutir otras variables como la canasta del trabajador, la productividad por sector y el PIB per cápita, aunque advirtió que se debe ser claro: “Hoy en Paraguay no medimos la productividad de manera homogénea por sector, y tampoco existe un índice de canasta del trabajador oficial y consensuado”, explicó

Advirtió que antes de cambiar la fórmula hay que construir esas herramientas técnicas con seriedad. Si no, se reemplaza un indicador imperfecto por una caja negra peor, alertó.

Asimismo, planteó la necesidad de discutir un subsidio focalizado del Estado a productos sensibles de la canasta básica y medicamentos esenciales, como complemento a la política salarial.

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“El problema no es solo el salario. Si no bajamos el costo real de lo que consume el trabajador, cualquier suba nominal se la come la inflación”, afirmó.

Finalmente, adelantó que el gremio propone reducir el aporte patronal del 16,5% al 14% para incentivar la formalización del empleo. “Los aumentos forzados sin sustento técnico son inconvenientes. La discusión real es cómo lograr más formalidad y reducir el costo de vida”, concluyó.

¿Cuántos perciben salario mínimo?

En Paraguay, aproximadamente 269.000 personas ganan el salario mínimo, lo que representa alrededor del 15,9% de la fuerza laboral asalariada , según datos del Instituto Nacional de Estadistica (INE). Sin embargo, una gran cantidad de trabajadores que ni siquiera logran percibir el monto de un SML.

Según datos oficiales, las microempresas presentan la situación más desfavorable en términos salariales: el 58,2% de sus trabajadores asalariados percibe menos del salario mínimo legal vigente (SMLV), mientras que el 15,5% recibe un ingreso igual al mínimo y el 25,4% supera esa referencia.

En el empleo informal persisten condiciones más precarias. El 59,2% de los asalariados informales gana menos del salario mínimo, cifra que refleja tanto la ausencia de regulación como las limitaciones estructurales de las actividades informales.