El costo de la inflación: ¿Cuánto paga el BCP por intereses a los bancos?

Contener la inflación dentro del rango meta del 3,5% +-2% le costó al Banco Central del Paraguay (BCP) unos G. 243.906 millones (US$ 38 millones al cambio actual) al primer trimestre del año. El gasto se debe principalmente a los intereses que paga la banca matriz a los bancos por la colocación de sus Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM) y ha venido disminuyendo en los últimos años.

La disminución del gasto de política monetaria en el último año fue del 6% y del 35% con respecto al 2024, esto debido a que las tasas de interés de la política monetaria se estabilizó en 6%, lo que redujo la tasa de rendimiento de los instrumentos o bonos del BCP, y por ende, también bajó el incentivo para los bancos.

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Composición de los gastos

Los gastos de la política monetaria en el periodo señalado estaban conformados en una mayor parte, casi el 57%, por los intereses que pagó el BCP en concepto de colocación de los IRM en el sistema financiero, unos G. 138.383 millones (US$ 21 millones). La colocación de IRM en el sistema bancario se redujo y con ello, los intereses que pagaban por estos instrumentos cayeron 9% en el último año.

El restante se encuentra conformado por encaje legal (garantía sobre depósitos) y producción de instrumentos de política, como impresión de billetes y acuñación de monedas.

Este costo que debe asumir la banca central en el marco de su política monetaria, según explican los técnicos, es para mantener una inflación baja y estable en nuestro sistema. Cabe mencionar que al cierre del primer trimestre del año, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 0,8% mensual y del 1,9% interanual.

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Aunque la inflación general se encuentra muy por debajo de la meta, y los precios en el grupo de alimentos se han desacelerado, estos siguen creciendo en cerca del 4 %, de acuerdo con los datos recientes del Banco Central.

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¿Porqué BCP paga intereses a los bancos?

El BCP paga estos intereses por la colocación de sus bonos o Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM), con lo cual el ente monetario controla la circulación de dinero y capta de los bancos recursos ociosos que pueden presionar en una mayor inflación y pérdida de poder adquisitivo.

Así, cuando la inflación se encuentra elevada por un exceso de dinero o circulante, el BCP eleva la tasa de interés para captar esos recursos de los bancos y mantener la estabilidad de la moneda.

En el contexto actual de que la inflación general se ha estabilizado, el BCP ha rebajado en dos oportunidades sus tasas referenciales este año, pero volvió a pausar los ajustes, por los conflictos en Medio Oriente. Así, la tasa de política monetaria, se encuentra actualmente en 5,50% y es el principal instrumento que posee el BCP para mantener la inflación en torno a la meta.