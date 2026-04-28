Titular de ANDE defiende nuevos decretos: “Es la tarifa técnica y tiene factor de actualización”

Para el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. Félix Sosa, la modificación de los decretos regulatorios para los sectores electrointensivos son un “esfuerzo muy positivo” que muestran la apertura del Gobierno para ajustar las normativas tras el diálogo con equipos técnicos y gremios.

Sosa subrayó que los cambios aseguran que industrias como la Inteligencia Artificial (IA) y el Hidrógeno Verde paguen la tarifa técnica de la estatal. Una de las modificaciones centrales, según explicó, radica en el Decreto 5860, que iguala la tarifa de la Inteligencia Artificial a la que actualmente abona la criptominería.

El titular de la ANDE fue enfático al señalar que, a diferencia de marcos anteriores, esta nueva estructura se establece en dólares americanos para garantizar la sostenibilidad financiera de la institución.

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“Se iguala a la tarifa actual de la criptominería, que es la tarifa técnica actualmente, y también se encuentra en dólares, con la posibilidad de la actualización constante en forma anual por los indicadores de la economía americana, para poder mantener el valor del dólar”, afirmó Sosa, despejando dudas sobre posibles congelamientos tarifarios.

Límites estratégicos para el Hidrógeno Verde

Respecto al Decreto 5861, que regula la producción de hidrógeno verde, el presidente de la ANDE destacó la decisión de establecer un tope a la potencia disponible. La normativa limita el consumo para este sector a un máximo de 250 Megavatios (MW) en Muy Alta Tensión.

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Para Sosa, esta medida es fundamental para no comprometer el excedente energético del Paraguay: “Se limita hasta doscientos cincuenta megawatts por esta tarifa. Es decir, no va a ser un porcentaje muy alto con relación a la disponibilidad de potencia del Paraguay”. Con esto, la ANDE busca evitar que el crecimiento de esta nueva industria acelere el riesgo de un “apagón hidroeléctrico” antes de lo previsto.

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Ante el reciente comunicado de la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA) cuestionando los decretos, Sosa se mostró extrañado y sugirió que podría deberse a una falta de información por parte de la nueva conducción del gremio. Negó que se trate de tarifas fijas e inamovibles por 15 años.

“La tarifa claramente indica que podrá tener una actualización a través de los indicadores americanos, que está plasmado en el decreto 5306. O sea, que va a tener una actualización constante”, aclaró, invitando a los ingenieros a una reunión para explicar el proceso técnico que derivó en este estadio.

Proyectos de ANDE en lista de espera

Finalmente, Sosa reveló que el interés por Paraguay como destino de inversiones tecnológicas sigue firme. Detalló que existen consultas por aproximadamente 3.000 MW de potencia entre proyectos de IA e Hidrógeno Verde.

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Mencionó empresas como Atome, que ya tiene contrato con la ANDE desde 2022 y ahora migrará este a la nueva tarifa en dólares. Además, también estaán interesadas en adquirir energía de la empresa estatal Arquimea, Parafuel, Honest Ada y Ingenostrum.

Para IA, las firmas que mostraron intensión en desarrollarse en el país son Kuntur (ex Araico), FiberSouth, Boost, Levip/X8 Cloud, Fersam, HPC Data, Meridian Investimentos, Daytona Capital y AS Ramos Emprendimientos (Itaipu Silicom District), Alta Telecom, ParDat, YguaDat, The Company Paraguay, Data City AI y Voltia.

“Definitivamente, nosotros estamos, desde el punto de vista de la ANDE, contentos por esta decisión del gobierno y, lógicamente, vamos a realizar la aplicación de ambos decretos”, concluyó el titular de la estatal.