Cámara de Consultores denuncia “abandono” del MOPC y reclama deuda de US$ 20 millones

El gremio de consultoras del país manifestó su “profunda preocupación” ante la gestión actual del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). A través de un comunicado público, la Cámara Paraguaya de Consultores (CPC) advirtió que el sector atraviesa una situación crítica que compromete la estabilidad financiera de las empresas y la continuidad de sus operaciones.

Uno de los puntos más álgidos del reclamo es la mora en los pagos, que ya llega a los US$ 20 millones, según informó a ABC Humberto Constanzo, presidente del gremio. Según el gremio, la cartera dirigida por Claudia Centurión adeuda servicios que ya han sido totalmente concluidos, así como otros que se encuentran en plena ejecución.

Esta falta de desembolsos está empujando a las firmas del sector hacia un escenario de quiebra, advirtieron.

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Licitaciones que no llegan a puerto

La CPC también puso la lupa sobre las irregularidades en los procesos de contratación. Denunciaron la existencia de licitaciones que se dilatan sin resultados concretos y la cancelación de llamados, tanto nacionales como internacionales.

“Esta práctica no solo genera pérdidas económicas, sino también falsas expectativas y un evidente desgaste profesional”, reza el comunicado, señalando que tanto empresas locales como extranjeras invierten tiempo y recursos en procesos que finalmente son dejados sin efecto de manera arbitraria.

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El gremio fue tajante al cuestionar el criterio de adjudicación basado únicamente en el menor precio. Sostienen que, para servicios de alto valor intelectual, la experiencia y la capacidad profesional deben ser los factores determinantes. “Priorizar únicamente el costo pone en riesgo la calidad de las obras y el uso eficiente de los recursos públicos”, señalaron.

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Asimismo, alertaron sobre los riesgos de los esquemas de “proyecto y construcción” que promueve la administración actual. Según la CPC, estos modelos suelen carecer de una fiscalización independiente y especializada que actúe como contraparte técnica. Sin este control, advierten, no se puede garantizar la eficiencia en los costos ni la durabilidad de las infraestructuras, lo que derivará en mayores gastos de mantenimiento para el Estado en el futuro.

Exigencias al Gobierno

Ante lo que califican como una situación de “abandono” para ingenieros, técnicos y especialistas, la CPC exige:

Regularizar los pagos pendientes de forma inmediata. Garantizar la culminación de los procesos licitatorios iniciados. Frenar las cancelaciones arbitrarias que perjudican al sector. Implementar fiscalización tercerizada desde el inicio de las obras, utilizando las herramientas jurídicas de la DNCP para asegurar transparencia y seguridad jurídica. Revalorizar la consultoría nacional como pilar del desarrollo.

“La consultoría no es un gasto prescindible, es el seguro de que las obras se hagan bien desde el inicio”, concluye el fuerte descargo de la Comisión Directiva del gremio.