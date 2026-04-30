ANDE: Línea de 500 kV Yguazú-Valenzuela alcanzó el 60% de construcción

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó esta semana que la construcción de la Línea de Transmisión 500 kV Yguazú – Valenzuela presenta un avance integral del 60%. Si bien el porcentaje lo presentan como positivo, la realidad es que la obra está atrasada según la planificación inicial de la ANDE.

Este proyecto, considerado vital para la seguridad energética del país, fue objeto de una reunión de coordinación el lunes 27 de abril, en la que el presidente de la empresa, Ing. Félix Sosa, y representantes del consorcio Rieder-Incomisa ajustaron los detalles para asegurar el cumplimiento de los plazos vigentes.

Esta infraestructura, que demanda una inversión superior a los US$ 95.000.000, es la “promesa de salvación” para los usuarios de Asunción, Central, Cordillera y Paraguarí, quienes en febrero último sufrieron las consecuencias directas de la falta de inversión en transmisión.

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Solución urgente a la falta de redundancia

La importancia de alcanzar este 60% de ejecución no es solo estadística, sino operativa. El sistema eléctrico paraguayo arrastra una vulnerabilidad histórica debido a la falta de vías alternativas para la energía. Esto quedó evidenciado el 18 de febrero de 2026, cuando una falla técnico en la Subestación Yguazú provocó un apagón masivo que dejó fuera de servicio a los sistemas Metropolitano, Este, Central, Norte y Oeste en una jornada con sensaciones térmicas de 45ºC.

La ANDE reconoció entonces que la capacidad de transmisión resultó insuficiente porque “el sistema eléctrico paraguayo aún no cuenta con la redundancia necesaria”. Esta nueva línea, de 202 kilómetros y doble terna, funcionará como el respaldo crítico requerido, la que ante una contingencia similar, permitirá que el suministro al usuario final no se interrumpa.

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El camino hacia enero de 2027

El avance actual no oculta que la obra arrastra un atraso acumulado de dos años. Según informes del Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE), el cronograma original del Plan Maestro preveía que esta línea estuviera operativa en 2024. Esta brecha entre la planificación y la ejecución real dejó al sistema sin defensa ante eventos como el sucedido el 18 de febrero de 2026, cuando el desprendimiento de un simple conector en Yguazú provocó un colapso en cadena que dejó a oscuras a casi todo el país.

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Tras completar gran parte de las cimentaciones de las torres verificadas en marzo pasado, el proyecto se encamina ahora a sus etapas de montaje final y tendido.

“Esta obra se consolida como un proyecto clave para el desarrollo del país, al impulsar el crecimiento industrial y mejorar la calidad del servicio eléctrico para todos los paraguayos”, destacó la institución en su último reporte oficial.

Inversión y beneficios regionales

El financiamiento de este megaproyecto proviene del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Además de blindar la región metropolitana, el trazado beneficiará a localidades del interior como Caaguazú, J.E. Estigarribia y Juan E. O’Leary.

Según el cronograma actualizado en las últimas mesas técnicas, se prevé que la línea entre oficialmente en servicio en enero del año 2027, aportando la tan ansiada robustez a la columna vertebral energética de la nación.

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“Para evitar situaciones como los ”fuera de servicio" registrados, el sistema debe contar con la redundancia necesaria en materia de líneas de transmisión, para asegurar la continuidad y confiabilidad del servicio”, subrayó la empresa estatal en referencia a la prisa que tienen con este tramo estratégico.

La ANDE adjudicó en diciembre de 2023 esta licitación al Consorcio SC-LT 500 kV (Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas, Mecánicas y de Obras Públicas SA (Saceem) y Concret Mix SA), para el Lote 1; y al Consorcio Rieder-Incomisa-LT 500 kV (Rieder & CÍA SACI e Industria Construcoes e Montagens Ingelec SA (Incomisa), para el Lote 2.

El Lote 1, que prevé la ampliación de la Subestación Yguazú, fue adjudicada por un monto de US$ 2.625.267, más G. 18.897 millones (IVA incluido), es por un total de US$ 5.166.132. En tanto que el Lote 2, para la construcción de la Línea Transmisión en 500 kV entre Yguazú y Valenzuela, fue adjudicado por US$ 48.594.494, más G. 342.066 millones, un total de US$ 94.588.052. Es así que ambas obras (lote 1 y lote 2) costarán US$ 99.754.184.