¿Por qué no bajan los precios en supermercados con la caída del dólar? Esto dice Capasu

La cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja en las últimas semanas, pero el consumidor final todavía no percibe este alivio en las góndolas de los supermercados.

Desde la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), su vicepresidente, Joaquín González, instó a revisar qué sucede con los importadores, ya que el descenso de la moneda estadounidense no se ha trasladado de forma proporcional a los productos de la canasta básica.

González señaló que, si bien la industria nacional representa alrededor del 75% de la provisión de los supermercados asociados, el 25% restante depende de productos importados que siguen con precios rígidos.

“Nosotros nos preguntamos también por qué no están bajando muchos productos que son importados. Me encantaría saber lo mismo. Más del 20% ya bajó el dólar y no se ve reflejado en los precios”, expresó.

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El dilema de las exclusividades y márgenes de ganancia

González aclaró que las cadenas no pueden realizar importaciones directas para abaratar costos debido a que diversas firmas poseen la exclusividad de representación sobre marcas internacionales específicas.

En ese sentido, señaló que en algún punto de la cadena de importación se está aumentando la renta de uno de los actores, impidiendo que el consumidor se beneficie de la coyuntura cambiaria.

González, asimismo, precisó que Capasu opera con un margen de ganancia reducido, desligándose de los valores actuales de los productos en la canasta básica.

También descartó que la volatibilidad del costo del combustible represente un factor de impacto determinante en los precios de venta al público. “Algunos productos bajaron, pero muy poco”, afirmó y precisó que la semana pasada apenas se registraron descuentos mínimos.

Auge del dinero digital y cambios en el consumo

Por otra parte, reveló que el uso de dinero digital (tarjetas, transferencias y QR) ya alcanza el 70% de las transacciones en los locales.

En cuanto al volumen de ventas, González explicó que el consumo se mantiene estable, aunque reveló que los productos premium están sufriendo una retracción en sus ventas.

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El vicepresidente de Capasu explicó que es habitual que, ante la incertidumbre, los productos más caros se vendan menos.

Pese a los ruidos en los precios de importados, aseguró que no existe actualmente un efecto importante de suba en la canasta básica dentro de los supermercados.