¿Día del Trabajador sin costilla asada? Capasu reporta escasez de carne

El feriado por el Día del Trabajador se acerca y, para el paraguayo, eso es sinónimo de un buen asado. Sin embargo, desde la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) confirma que el corte estrella para esta fecha está escaseando y que conseguirlo fresco es casi imposible.

Según reportaron, las intensas precipitaciones en el interior del país dejaron los caminos rurales intransitables, y los camiones de los frigoríficos no pueden transitar.

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Gustavo Lezcano, presidente de Capasu, detalló además que la faena bajó por debajo del 50%. Al no haber suficiente entrada de animales, los frigoríficos, que son los que proveen las costillas por separado a los súper, simplemente no tienen stock para cubrir la alta demanda de esta semana.

La costilla hoy “vale oro”

Al haber poca mercadería y alta demanda, el precio de la costilla prácticamente se duplicó en los últimos días. “El que tiene costilla hoy, tiene oro”, expresó Lezcano.

Mencionó que los precios al consumidor final arrancan desde los G. 42.000 en los cortes más económicos y llegan hasta casi los G. 50.000 cuando se habla de costilla de primera o vacío.

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Detalló que lo poco que se encuentra en las góndolas es mayormente producto congelado, ya que el producto fresco no está llegando a la capital ni a los principales supermercados.

Pollo y cerdo: las alternativas para salvar la parrilla

Ante este panorama, desde Capasu instan a la ciudadanía a no desesperar y buscar alternativas. Los demás productos mantienen precios estables e incluso cuentan con promociones especiales.

Según relató Lezcano, hay “súper ofertas” en pollo y cerdo, frente a los precios de la carne vacuna.

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Asimismo, para el brindis, se reportan bajas significativas y promociones en combos en productos de bebidas con y sin alcohol, además otros productos de almacén.

Precio de carne sube en todo el mundo, sostiene

De acuerdo al titular de Capasu, a nivel mundial, la carne atraviesa una crisis de precios altos, y traer costilla de Brasil hoy no es negocio porque allá también el producto se encareció.