ANDE: DNCP también frena licitación de US$ 26 millones para subestación Barcequillo

A través de la Resolución DNCP N° 700/26, con fecha 10 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) resolvió ordenar la apertura de una protesta contra el pliego de bases y condiciones de la licitación con ID 470.149. El procedimiento, impulsado por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), se denomina “Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Barcequillo, bajo la Modalidad de Leasing Operativo”.

La impugnación fue presentada el pasado 5 de marzo de 2026 por la firma Servicio Integral de Electromecanica S.R.L. (S.I.D.E.), la misma que protestó en las otras tres licitaciones mediante leasing operativo. Ante los cuestionamientos al marco regulatorio del llamado, la DNCP designó al abogado Vicente Martínez como el funcionario responsable de sustanciar el procedimiento de protesta.

Como medida inmediata, la resolución dispone ordenar la suspensión de la continuidad del procedimiento de contratación. Esta decisión se basa en el artículo 129 de la Ley N° 7021/2022, el cual establece que la apertura de una protesta trae aparejada la paralización del proceso en la etapa en que se encuentre.

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Impugnación del pliego de bases

La licitación de la ANDE contempla un monto estimado de inversión de US$ 26.008.000. El proyecto se divide en dos ítems principales: el primero corresponde al arrendamiento de infraestructura eléctrica (leasing) con 144 cuotas mensuales de US$ 169.500, totalizando US$ 24.408.000. El segundo ítem refiere al valor residual del proyecto por un monto de US$ 1.600.000.

Inicialmente, la apertura de ofertas estaba prevista para el 17 de marzo de 2026; sin embargo, fue reprogramada para el martes 7 de abril de 2026 a las 09:15. Con la suspensión vigente, el avance de estas etapas queda condicionado a la resolución del conflicto jurídico.

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A pesar de la orden de suspensión, la normativa vigente permite que la entidad convocante, en este caso la ANDE, solicite la continuidad del procedimiento de forma total o parcial. Para ello, deberá presentar una declaración de responsabilidad firmada por el encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), asumiendo las consecuencias legales en caso de que la protesta sea declarada con lugar.

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Detalles del millonario contrato de leasing

El esquema de Leasing Operativo propuesto para la subestación Barcequillo busca que la ANDE pueda disponer de la infraestructura mediante pagos periódicos durante 12 años.

Desde la DNCP, se enfatiza que la apertura de esta protesta es una herramienta de control para garantizar la transparencia en procesos de gran envergadura. La resolución lleva la firma del Dr. Agustín Encina Pérez, Director Nacional de la DNCP. Actualmente, el expediente se encuentra en etapa de sustanciación bajo el número de expediente 101.