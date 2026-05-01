Día del trabajador: Aumento del trabajo independiente y la subocupación marcan tendencia en mercado laboral en Paraguay

Los recientes datos del mercado laboral revelan algunos datos que van marcando tendencia en Paraguay, entre ellos el crecimiento del empleo independiente y la subocupación por insuficiencia de tiempo, los ciudadanos buscan ocupaciones de manera independiente o cuenta propia ante las limitaciones para incorporarse en empleos de calidad.

El Gobierno se jactó en unos datos compartidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) al primer trimestre del 2026 que muestran un leve aumento de la ocupación con 117.000 personas en el último año que pasaron de estar desocupadas a tener un trabajo, pero lo llamativo y preocupante es que este incremento de la ocupación, fue mayormente por trabajadores independientes o cuentapropistas con casi 100.000 personas que se incorporaron en este rubro en el último año.

Al respecto, Enrique López Arce, experto laboral reflexionó sobre la situación a lo que agregó que no hay mucho que celebrar en el “aumento de la ocupación” ya que no son empleos de calidad, mayormente no aportan a un seguro social y son ciudadanos que están expuestos y vulnerables ante cualquier situación, una enfermedad u otra crisis.

Según los datos, la tasa de ocupados pasó de 66,9% a 68,6% de la fuerza laboral, lo que significa unas 3.204.472 personas que estaban ocupadas en diversas actividades en el primer trimestre del 2026, que comparado al mismo periodo del año 2025 significó un aumento de 117.000 ocupaciones.

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De la cantidad de ocupados, los asalariados al primer trimestre del año, representaron 1.694.502 trabajadores, donde se registró un aumento de poco mas de 18 mil ocupaciones en el último año.

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Sin embargo, los trabajadores ocupados lidian con otro factor que es la informalidad y la baja remuneración. El 58,2% de los trabajadores asalariados percibe menos del salario mínimo legal, y solo el 15,5% recibe el mínimo.

Por otra parte, el dato llamativo es el aumento en el rubro de trabajo independiente que ocupa en nuestro país a 1.290.199 personas (mayormente cuentapropistas) y es rubro donde hubo mayor incremento de la ocupación se notó en el periodo, en cerca de 100 mil empleos. También se notó un incremento en el rubro de trabajador familiar no remunerado.

El incremento del trabajo independiente, mayormente en la informalidad es un reflejo justamente de la falta o limitaciones que están encontrando los ciudadanos para acceder al mercado laboral formal, por lo que deciden emprender para sobrevivir. Uno de los mayores auges en la ocupación independiente es el servicio de plataformas como uber, bolt o similares.

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Aumento de la subocupación

En lo que respecta a la subocupación por insuficiencia de tiempo (menos horas de lo legal) o de medio tiempo, el reporte del INE registró una variación positiva al comparar el primer trimestre del año 2026 con el primer trimestre del año 2025. Así, la tasa de subocupados pasó de 3,1% a 3,9%.

En términos absolutos representa a unas 131.483 subocupados al primer trimestre del año, que al comparar con igual periodo del año 2025, se observa un aumento de 28.781 personas en dicha franja, personas que muchas veces deben realizar dos o tres trabajos para poder llegar a una remuneración acorde y sobrevivir en el mes.

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Durante el primer trimestre del 2026, las personas clasificadas como desocupadas fueron alrededor de 177.961 personas, de las cuales, cerca de 88.296 fueron hombres (49,6%) y 89.665 mujeres (50,4%). Este grupo de personas que durante la encuesta se encontraban buscando empleo activamente.

Otro dato llamativo es que mayormente las personas que están ocupadas en trabajos independientes o subocupadas no son buscadores activos de mejores empleos

Bajó el empleo en los últimos meses

Si bien la ocupación muestra un leve repunte al comparar anualmente, algo preocupante es la tendencia en la comparación trimestral, es decir con respecto a los últimos tres meses. Los sectores más afectados fueron las industrias y el comercio.

Según los datos, a diciembre último, 3.297.188 que estaban ocupados, frente a 3,204.472 que lo estaban en al primer trimestre del 2026. Mientras que la población desocupada pasó de 121.000 en diciembre último a 177.000 a marzo del presente año, según los datos oficiales